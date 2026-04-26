به گزارش ایلنا، ژول کنده در دیدار بارسلونا مقابل ختافه به دلیل خطا روی آرامباری کارت زرد گرفت و با پنج‌کارته شدن، بازی بعدی مقابل اوساسونا را از دست داد. هانسی فلیک برای این مسابقه احتمالاً از اریک گارسیا، گزینه مورد اعتماد خود، در پست دفاع راست استفاده خواهد کرد.

با وجود گزینه‌هایی مانند آرائوخو یا جابه‌جایی کانسلو به راست و حضور بالده در چپ، پیش‌بینی می‌شود فلیک در این بازی حساس برای تثبیت قهرمانی به ترکیب‌های آشنا و بازیکنان همیشگی خود اتکا کند.

غیبت کنده در بازی پیش‌رو باعث می‌شود او با آمادگی کامل برای ال‌کلاسیکوی ۱۰ می در اسپاتیفای نوکمپ حاضر شود. اریک گارسیا نیز پس از پایان محرومیتش در دسترس است، اما هنوز مشخص نیست در ال‌کلاسیکو به عنوان هافبک دفاعی بازی می‌کند یا در کنار پائو کوبارسی در قلب دفاع قرار خواهد گرفت.

همچنین فرانکی دی یونگ، مارک برنال و رافینیا در آستانه محرومیت هستند و در صورت حضور مقابل اوساسونا، باید مراقب دریافت کارت زرد باشند تا ال‌کلاسیکو را از دست ندهند.

