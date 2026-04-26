منچسترسیتی در آستانه یک اتفاق ویژه با پپ

به گزارش ایلنا، درست در همین زمان در سال گذشته، لیورپول با درهم کوبیدن تاتنهام در مسیر قهرمانی لیگ برتر بود و سیتی در فصلی که هیچ جام معتبری کسب نکرد، ۱۸ امتیاز از آن‌ها عقب افتاد. گواردیولا خاطرنشان کرد که تیمش در آن زمان «کامیونیتی شیلد» را فتح کرده بود، اما با استانداردهای بی‌نقص او، آن فصل یک ناامیدی بزرگ محسوب می‌شد.

سیتی در آخرین روز آن فصل سهمیه لیگ قهرمانان را قطعی کرد که نقطه اوج آن‌ها بود، چرا که بعد از آن در جام جهانی باشگاه‌ها در ایالات متحده نیز ناکامی‌های بیشتری رقم خورد. در تابستان، ستاره‌های با تجربه‌ای مثل کوین دی‌بروینه، ایلکای گوندوغان، جک گریلیش و ادرسون اجازه جدایی پیدا کردند و علامت سؤال‌های زیادی درباره بازسازی تیم با گروهی از بازیکنان جوان‌تر شکل گرفت.

این تردیدها با شروعی نه‌چندان مقتدرانه و دو شکست در سه بازی ابتدایی فصل و سپس شروع سال ۲۰۲۶ با سه تساوی متوالی بیشتر شد، اما به نظر می‌رسد خون تازه در رگ‌های تیم در زمان درستی به جریان افتاده است. آن‌ها با بردن جام اتحادیه طعم شیرین قهرمانی را چشیدند و در فینال جام حذفی، چه مقابل چلسی قرار بگیرند و چه لیدز یونایتد، مدعی اصلی خواهند بود؛ اما بازپس‌گیری لیگ برتر احتمالاً سخت‌ترین چالش آن‌هاست.

پپ گواردیولا در این باره گفت: «شش بازی باقی مانده؛ اگر ببریم آنجا خواهیم بود و اگر ببازیم، همه چیز تمام است. مردم می‌پرسند سیتی را چطور تعریف می‌کنی؟ با چند لیگ قهرمانان؟ با چند فلان و بهمان؟ برای تعریف این باشگاه، پنج قهرمانی جام اتحادیه و چهار حضور متوالی در فینال جام حذفی کافی است.»

او در ادامه تاکید کرد: «شما همیشه می‌توانید یک بعدازظهر بد یا یک روز تلخ با مصدومیت‌ها داشته باشید و نتوانید به موفقیت برسید. اما در لیگ برتر، ما همیشه آنجا بودیم. ما دوباره در فینال هستیم و زمان داریم تا با هوادارانمان آماده شویم. اکنون شرایط آسان‌تر است چون هفته سختی را از نظر ذهنی و فیزیکی پشت سر گذاشتیم.»

میکا ریچاردز، مدافع سابق سیتی نیز در این باره به بی‌بی‌سی گفت: «زمانی که به نظر می‌رسید منچسترسیتی از پا افتاده است، آن‌ها از جایی نامعلوم راهی پیدا کردند و این کاری است که قهرمانان انجام می‌دهند. من هنوز هم نقاط ضعفی در بازی سیتی در زمان انتقال توپ می‌بینم، اما در این مقطع از فصل، همه چیز به لحظات بزرگ بستگی دارد و آن‌ها دارند این لحظات بزرگ را شکار می‌کنند.»

سیتی؛ زنده در تمام جبهه‌های داخلی

سیتی در آستانه یکی از بزرگترین شگفتی‌های نیمه‌نهایی جام حذفی مقابل ساوتهمپتون بود، اما گل‌های دیرهنگام جرمی دوکو و نیکو گونزالس آن‌ها را نجات داد. نیکو گونزالس، زننده گل پیروزی‌بخش تیم، به بی‌بی‌سی گفت: «هفته بسیار مهمی برای ما بود. ما در لیگ زنده هستیم و در یک فینال دیگر حضور داریم. این دومین فینال جام حذفی من خواهد بود و امیدوارم بتوانیم آن را ببریم.»

جرمی دوکو نیز اضافه کرد: «هر بار که به فینال می‌رسی، با خودت می‌گویی "وای، چه سفری بود". رسیدن دوباره به فینال باورنکردنی است.»

پپ در پایان گفت: «همیشه لذت‌بخش است که اینجا باشیم و با تیم‌های سطح بالا بجنگیم. پیش از این هیچ تیمی نتوانسته بود به چهار فینال متوالی برسد. این فوق‌العاده است و امیدوارم بتوانیم با شتاب خوبی به آنجا برسیم.»

