به گزارش ایلنا، بارسلونا در یک‌قدمی فتح لالیگا قرار گرفته است. گلزنی فرمین و رشفورد در ورزشگاه کولیسئوم به این معناست که آن‌ها شمارش معکوس را برای قطعی شدن قهرمانی خود آغاز کرده‌اند. علاوه بر این، بلوگرانا یک بار دیگر دروازه‌اش را بسته نگه داشت تا بر صلابت خود در هفته‌های اخیر تأکید کند. در حقیقت، تیم در حال حاضر یکی از بهترین دوران دفاعی فصل خود را سپری می‌کند؛ آن‌ها در ۵ بازی اخیر خود در لیگ تنها ۲ گل دریافت کرده‌اند.

بارسلونا در این مقطع از فصل با تیم‌های رایو وایکانو، اتلتیکو مادرید، اسپانیول، سلتاویگو و ختافه روبرو شده است، اما تنها اسپانیول و شاگردان دیگو سیمئونه موفق شدند قفل دروازه خوآن گارسیا را بشکنند.

سرمربی آلمانی اکنون به ترکیب چهارنفره قابل‌اعتمادی در خط دفاع رسیده که به ندرت نیاز به چرخشی شدن دارد. ژول کنده مهره بدون جانشین در سمت راست است و زوج پائو کوبارسی و جرارد مارتین در قلب دفاع کاملاً تثبیت شده‌اند. در جناح چپ نیز ژوائو کانسلو به وضوح رقابت برای فیکس شدن را از بالده برده است.

بارسلونا تا اینجای فصل ۱۴ بار کلین‌شیت کرده و با توجه به ۵ بازی باقی‌مانده، آن‌ها هنوز فرصت دارند تا این آمار را بهبود ببخشند. خوآن گارسیا که تابستان گذشته با فعال شدن بند فسخش از اسپانیول به جمع آبی‌اناری‌ها ملحق شد، فصل فوق‌العاده‌ای را پشت سر می‌گذارد.

مسیر سریع تا قهرمانی

پائو کوبارسی پس از پایان بازی مقابل ختافه با صراحت اعلام کرد که هدف تیم، بالا بردن جام در سریع‌ترین زمان ممکن است. او گفت: «ما می‌خواهیم لالیگا را هر چه زودتر بریم، بنابراین تمام تلاشمان را برای پیروزی در بازی بعدی به کار خواهیم بست. ما کاملاً به فلسفه تیم متعهد هستیم، چهار مورد اساسی را دوباره آموزش دیده‌ایم و فکر می‌کنم در سطح دفاعی فوق‌العاده‌ای قرار داریم.»

انتهای پیام/