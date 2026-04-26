تجلیل ویژه ستارههای تیم ملی از سردار وطن
اهدای پیراهن شماره ۱۲ به جانباز فداکار توسط قلعهنویی
اعضای تیم ملی امروز با حضور در بیمارستان، از حسین محمدی، جــــــانباز جــــنگ تحمیلی که پای لانچر و در جریان حـــمــــلات دشمن، دو دست و دو پایش را از دست داد، عیادت کردند.
به گزارش ایلنا، در این دیدار صمیمانه که با حضور چهرههای شاخصی همچون مهدی محمدنبی، امیر قلعهنویی، احسان حاجصفی، شجاع خلیلزاده، علیرضا بیرانوند، روزبه چشمی، رامین رضاییان، حسین کنعانی و مهدی ترابی برگزار شد، اتمسفری متفاوت و معنوی حاکم بود. نکته ویژه این ملاقات، حضور پدر، همسر و نوزاد تازه متولد شده جانباز محمدی بود؛ فرزندی که دقیقاً در روز حادثه و همزمان با حماسهآفرینی پدرش به دنیا آمده است.
امیر قلعهنویی، سرمربی تیم ملی، در حالی که آشکارا تحت تأثیر فداکاری این قهرمان قرار گرفته بود، در صحبتهایی خطاب به او گفت: «نمیتوانم کلمهای پیدا کنم که حق مطلب را درباره رشادت، پهلوانی، معرفت و عرق شما به مملکت ادا کند. خاک وطن یکی از دو ناموس اصلی یک کشور است و شما و امثال شما به عنوان سرداران تاریخ از این ناموس به خوبی دفاع کردید.»
سکاندار تیم ملی در ادامه با تمجید از خانواده این ایثارگر اضافه کرد: «با فداکاریتان و از خودگذشتگیتان از تمامیت ارضی کشور دفاع کردید و به واقع شما پهلوان و سردار هستید. وظیفهمان بود که خدمت شما بیاییم و به ملت ایران و به خانواده بزرگ محمدی بخاطر تربیت چنین سرداری تبریک بگوییم و انشاءالله با کمک خدا و اهل بیت بتوانیم یک درصد از کاری که کردید، انجام دهیم و شرمنده ملت ایران نشویم.»
در پایان این نشست صمیمی و به پاس قدردانی از ایستادگی این جانباز سرافراز، پیراهن شماره ۱۲ تیم ملی فوتبال ایران (نماد یار دوازدهم و حامی همیشگی) به وی اهدا شد تا یادآور پیوند ناگسستنی میان قهرمانان میدان نبرد و ورزشکاران ملی باشد.