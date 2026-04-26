عصبانیت جان تری:
آبیها در آستانه تصمیم جنجالی/ احتمال فروش ستارهها
چلسی که با محرومیت از نقلوانتقالات جریمه شده و از سهمیه اروپایی هم دور مانده است، تابستان سختی را با احتمال خروج گسترده ستارههایش پیش رو دارد.
به گزارش ایلنا، چلسی در سایهای از ترس و ابهام روزگار میگذراند. چند ماه پیش به نظر میرسید پروژه باشگاه با انزو مارسکا بالاخره مسیر خود را پیدا کرده است، اما حالا چشمانداز به کلی تغییر کرده است: سرمربی رفته، تیم با مربی موقت اداره میشود، محرومیت از نقلوانتقالات، جریمه سنگین مالی و رتبهای که در فاصله چهار هفته تا پایان فصل، آنها را از کسب سهمیه اروپایی بازداشته است.
مارسکا با ماموریتی بزرگ از لسترسیتی آمد تا باشگاهی را که زیر نظر تاد بولی سرگردان بود، به مسیر اصلی برگرداند. او برخلاف تمام پیشبینیها، در عرض ۱۸ ماه فاتح لیگ کنفرانس اروپا و جام جهانی باشگاهها شد و چلسی را به لیگ قهرمانان بازگرداند. با این حال، او در ژانویه به دلیل درگیری با هیئتمدیره استمفوردبریج را ترک کرد.
جانشین او لیام روزنیور، سرمربی وقت استراسبورگ (دیگر باشگاه تحت مالکیت بلوکو) بود که قمار روی او خیلی زود شکست خورد. این مربی انگلیسی پیش از پایان فصل از سمت خود کنار رفت تا چلسی در وضعیتی بسیار متزلزل رها شود. پیش از خروج او، باشگاه به دلیل تخلفات مربوط به سالهای ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۸ (دوران آبراموویچ) مبلغ ۱۱.۵ میلیون یورو جریمه شد. این تخلفات شامل پرداختهای غیرقانونی به ایجنتها و بازیکنان از طریق شرکتهای واسطه بود که در نهایت با محرومیت یکساله از خرید بازیکن همراه شد.
هشدار جدی اسطوره
جان تری، نماد باشگاه چلسی، با ابراز نگرانی عمیق تایید کرد که هیچ پیشنهادی برای پیوستن به کادر فنی کالوم مکفارلن (مربی موقت) دریافت نکرده است. او اظهار داشت: «من نگران اتفاقاتی هستم که در باشگاه ما در حال رخ دادن است. مطمئن نیستم مالکان چه زمانی تصمیم میگیرند و مربی جدید را معرفی میکنند. آیا در شرایط فعلی، یک مربی سطح بالا به چلسی میآید؟ ما نمیتوانیم بازیکن بخریم و به نظر میرسد مجبور به فروش شویم؛ احتمالاً بهترین بازیکنانمان را از دست میدهیم که این همیشه دشوار است.»
او در ادامه افزود: «ما در رقابتهای اروپایی حضور نخواهیم داشت، هرچند امیدوارم اشتباه کرده باشم. من واقعاً ناامید و مهمتر از آن، نگران هستم. من خشم و ناامیدی هواداران چلسی را حس میکنم. اما گوش کنید، من در دوران کاپیتانیام شاهد آمد و رفت ۱۷ مربی بودم. کاری که بازیکنان باید انجام دهند این است که متحد شوند، روی بازی آخر هفته تمرکز کنند و تمام حواشی و سر و صداهای اطرافشان را فراموش کنند. ما بازی بسیار مهمی داریم؛ نادیده گرفتن حواشی سخت است، اما باید روی چیزی که پیش روی ماست، یعنی بازی با لیدز تمرکز کنیم.»
چوب حراج بر ستارهها
بازار نقلوانتقالات از همین حالا چشم به استمفوردبریج دوخته است. انزو فرناندز، فرمانده خط میانی، به منچسترسیتی (به عنوان جانشین برناردو سیلوا) و رئال مادرید لینک شده است. از سوی دیگر، کول پالمر نیز ممکن است با توجه به آینده نامشخص باشگاه، جدا شود. گفته میشود منچستریونایتد به شدت به دنبال جذب بازیکنی با استعداد و توانایی گلزنی اوست تا جان تازهای به ترکیب خود بدهد.