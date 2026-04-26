به گزارش ایلنا، فوتبال، درست مثل هر ورزش دیگری، این توانایی را دارد که همیشه در کنار تیم‌های ضعیف‌تر بایستد تا روایت‌هایی فراموش‌نشدنی خلق کند. تکرار هرروزه در نهایت خسته‌کننده می‌شود و ما تشنه‌ی داستان‌های جدیدی هستیم که نظم مستقر را به چالش بکشند. این همان چیزی است که «هارت آو میدلوتیان» در حالی که وارد پنج فینال پیش رو می‌شود، آرزوی دستیابی به آن را دارد؛ هدفی برای پایان دادن به ۴۰ سال سلطه سلتیک و رنجرز بر فوتبال اسکاتلند.

پیش از بررسی وضعیت، درک شیوه برگزاری لیگ برتر اسکاتلند اهمیت دارد؛ سیستمی که با آنچه در اسپانیا و پنج لیگ معتبر دیگر می‌بینیم متفاوت است. در ابتدا ۳۳ هفته بازی برگزار می‌شود، اما لیگ تنها از ۱۲ تیم تشکیل شده است؛ به این صورت که هر تیم سه بار با تمام رقبای دیگر بازی می‌کند. پس از پایان فصل عادی، جدول به دو نیمه شش‌تیمی تقسیم می‌شود. نیمه اول برای قهرمانی می‌جنگند و نیمه دوم برای بقا. امتیازات فصل عادی حفظ می‌شود و یک تورنمنت دوره‌ای پنج‌ مرحله‌ای آغاز می‌گردد.

بازگشت از تاریکی

با روشن شدن این موضوع، نگاهی به مورد «هارتس» می‌اندازیم؛ تیمی که پنج سال پیش، پس از سقوطی تلخ در فصل ۲۰-۲۰۱۹ (به دلیل بحران کرونا)، بازگشت خود را به لیگ برتر قطعی کرد. آن‌ها در آن فصل قعرنشین شدند و فرصتی برای جنگیدن جهت بقا نداشتند، زیرا بازی‌های پلی‌اف لغو شد. دانیال استندال، سرمربی سابق هارتس که اکنون هدایت تیم ذخیره‌های هانوفر را بر عهده دارد، درباره آن روزها می‌گوید: «ما امیدوار بودیم لیگ را به پایان برسانیم، اما ویروس کرونا همه چیز را متوقف کرد. فکر می‌کردم وقتی هنوز هشت بازی باقی مانده، نمی‌توانیم سقوط کنیم. آسان نبود، اما ما شانس داشتیم.»

آن‌ها سال بعد با برتری مطلق صعود کردند و به جز فصل گذشته، همیشه به جمع شش تیم برتر راه یافتند. به همین دلیل هیچ‌کس، به جز تونی بلوم که در ماه ژوئن ۲۹ درصد سهام باشگاه را خرید، فکرش را هم نمی‌کرد که هارتس فصل عادی را در رتبه اول به پایان برساند؛ آن هم در حالی که در ۳۰ هفته از ۳۳ هفته مسابقات، صدرنشین بودند. آن‌ها فقط ۵ شکست داشتند و با ۲۸ گل خورده، بهترین خط دفاعی را ثبت کردند. برای درک بهتر، ارزش کل تیم آن‌ها ۲۸ میلیون یورو تخمین زده می‌شود، در حالی که سلتیک ۱۴۵ میلیون و رنجرز بیش از ۱۲۰ میلیون یورو ارزش دارند.

درک مک‌اینس، سرمربی هارتس، پس از پیروزی در هفته آخر مقابل مادروئل که منجر به صدرنشینی آن‌ها در مرحله اول شد، اظهار داشت: «تیم‌های زیادی بوده‌اند که با کسب نتایج لازم و یافتن راهی برای پیروزی در زمان شک و تردید، قهرمان شده‌اند. امروز که آن تردیدها بالای سر ما سنگینی می‌کرد، توانستیم از پس کار بربیاییم.» هارتس اکنون با یک امتیاز برتری نسبت به رنجرز و سه امتیاز نسبت به سلتیک در صدر است.

پنج فینال تا جاودانگی

دور نهایی مسابقات اکنون آغاز می‌شود و هارتس کار خود را با دربی ادینبرو مقابل هیبرنین شروع می‌کند؛ تیمی که در بازی‌های خارج از خانه این فصل موفق به شکست دادنش نشده‌اند. مک‌اینس در کنفرانس خبری پیش از بازی با یادآوری آن خاطره تلخ گفت: «آن شکست دردناک بود. تمام باخت‌های این فصل درد داشتند، اما آن یکی احتمالاً دردناک‌ترین بود.» او تاکید کرد که انتظار «یک بازی سخت» را دارد که ویژگی هر دربی است، «فارغ از اینکه هر تیم در کجای جدول قرار گرفته باشد.»

هر نتیجه‌ای جز پیروزی، صدر را به رنجرز واگذار خواهد کرد؛ تیمی که یک دهه پیش پس از سقوط به دسته چهارم به دلیل مشکلات مالی، بازگشتش به سطح اول را جشن می‌گرفت و از آن زمان تاکنون تنها یک بار (فصل ۲۱-۲۰۲۰) توانسته جام را از چنگ سلتیک خارج کند. در واقع از سال ۱۹۸۴ که سر الکس فرگوسن، آبردین را به مقام قهرمانی رساند، تمام جام‌ها بین این دو قطب گلاسکو تقسیم شده است.

وقتی از مک‌اینس درباره حمایت فرگوسن از هارتس سوال شد، او پاسخ داد: «من کاملاً مطمئنم که او می‌خواهد ما پیروز شویم.» هفته کلیدی اما در اواسط این مرحله و با تقابل سلتیک و رنجرز در سلتیک‌پارک فرا می‌رسد، پیش از آنکه هارتس در هفته آخر مقابل کاتولیک‌ها (سلتیک) قرار بگیرد.

مک‌اینس معتقد است که «یک شروع خوب در این مرحله، قدرت و اعتمادبه‌نفس مضاعفی به ما می‌دهد و باعث می‌شود فکر کنیم هر چیزی ممکن است.» از اینجا، پنج مسابقه حیاتی آغاز می‌شود و هارتس حق هیچ لغزشی ندارد اگر می‌خواهد مسیر تاریخ را در اسکاتلند تغییر دهد. در ورزشگاه «تاین‌کسل»، آن‌ها قطعاً این حس را دارند که می‌توانند برای پنجمین بار و برای اولین بار از سال ۱۹۶۰، جام قهرمانی لیگ برتر اسکاتلند را بالای سر ببرند.

