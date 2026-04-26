به گزارش ایلنا، در تاریخ ۲۶ مارس، لالیگا از اولین پروتکل خود برای پیشگیری و مقابله با تبعیض، خشونت یا سوءرفتار در ورزشگاه‌های فوتبال حرفه‌ای رونمایی کرد. طبق گفته خاویر تباس، رئیس اتحادیه باشگاه‌های اسپانیا، این اقدام با هدف تقویت تعهد «به امنیت و رفاه در لیگ» انجام شده است. فرناندو گرانده-مارلاسکا، وزیر کشور اسپانیا نیز با حمایت کامل از این طرح افزود: «کمیسیون دولتی مقابله با خشونت در ورزش در حال اصلاح قانون مبارزه با خشونت، نژادپرستی و بیگانه هراسی است که از سال ۲۰۰۷ اجرایی شده؛ هدف این است که تعقیب گروه‌های افراطی تشدید و امنیت در اطراف ورزشگاه‌ها بهبود یابد.»

انریکه سرزو، مدیرعامل اتلتیکو مادرید که میزبانی مراسم رونمایی از این پروتکل را در ورزشگاه متروپولیتانو بر عهده داشت، معتقد است که «فوتبال باید در فضایی مملو از همزیستی، مدارا و امنیت برگزار شود» و ابتکار لالیگا این پیام را تقویت می‌کند که «جایی برای آزار یا خشونت وجود ندارد.» مدیر باشگاه اتلتیکو مادرید ضمن تمجید از این طرح که مورد حمایت صریح پلیس ملی نیز قرار گرفته، اضافه کرد: «آموزش و پیش‌بینی، کلید اطمینان از این است که پروتکل‌ها فقط روی کاغذ نمانند و واقعاً اجرا شوند.»

با این حال، طبق گزارش اختصاصی نشریه مارکا، باشگاه رئال مادرید با طرح شکایتی، «خواهان ابطال توافق صورت‌گرفته در کمیسیون نمایندگان لالیگا در تاریخ ۲۰ فوریه ۲۰۲۶ شده است که طی آن، پروتکل علیه تبعیض، خشونت و آزار در فوتبال حرفه‌ای به تصویب رسید.» این باشگاه همچنین درخواست دستور موقت برای توقف اجرای طرح را داشت که البته توسط قاضی رد شد؛ چرا که دادگاه می‌خواهد اظهارات طرف دیگر ماجرا یعنی لالیگا را هم بشنود.

این اقدام تیم فلورنتینو پرز باعث بهت و حیرت سایر باشگاه‌ها شده است. آن‌ها درک نمی‌کنند که چرا رئال مادرید بار دیگر، آن هم در موضوعی چنین حساس، ساز مخالف می‌زند. رقبای رئال معتقدند این حرکت غیرقابل‌توجیه، بار دیگر به اعتبار و وجهه جهانی این باشگاه ضربه می‌زند.

استدلال رئال مادرید این است که این پروتکل «باید به صورت داوطلبانه در اختیار باشگاه‌ها قرار بگیرد، اما لالیگا آن را به یک سیستم اجباری تبدیل کرده که باشگاه‌ها را مجبور به اجرا می‌کند.» این ادعا زمانی شوکه‌کننده‌تر می‌شود که بدانیم رئال مادرید طبق متن شکایت‌نامه‌اش، در حال حاضر پروتکل اختصاصی خود را دارد و همین موضوع، مخالفت فعلی آن‌ها را کاملاً غیرمنطقی جلوه می‌دهد.

این اقدام پیشرو که توسط لالیگا کلید خورده، اکنون به الگویی برای سایر نهادهای ورزشی ملی، از جمله لیگ هندبال اسپانیا تبدیل شده است. حالا تمام نهادهای درگیر در این پرونده حساس و حتی رسانه‌ها، منتظر تصمیم نهایی قاضی درباره این تلاش عجیب و انفرادی رئال مادرید برای متوقف کردن طرحی هستند که مورد تایید و حمایت همگان است؛ همگان، به جز یک نفر!

