به گزارش ایلنا، کلودیو خیرالدز در آستانه برنامه‌ی فشرده‌ی پایان فصل و تقابل با ویارئال که به شدت مورد ستایش اوست، ایمان قلبی خود به بازیکنانش را ابراز کرد. او همچنین درباره روزهای پایانی فصل و چالش مدیریت دقایق بازی ایاگو آسپاس صحبت کرد.

«ما به تیم نگاه می‌کنیم و ایمان کامل داریم به بازیکنانی که در اختیار داریم و قدرتی که هنوز در وجود آن‌هاست. می‌دانستیم که واکنش نشان خواهیم داد. این کار را از طریق نوع بازی‌مان انجام دادیم، نه فقط از طریق نتیجه که البته آن را هم می‌خواستیم. باید ببینیم آیا می‌توانیم در لاسرامیکا مقابل تیم سوم جدول، هر دو را با هم ترکیب کنیم یا خیر. می‌دانیم آن‌ها حریف سختی هستند، اما مسیر پیش روی ما مشابه همان چیزی است که چهارشنبه در نیوکمپ نشان دادیم.»

رقابت فشرده در جدول

«ما در رده هفتم هستیم، دقیقاً مثل سال گذشته، اما با یک امتیاز بیشتر. ما کاملاً در کورس رقابت هستیم و احساس می‌کنیم اگر در بهترین سطح خود بازی کنیم، در هر شش مسابقه باقی‌مانده رقابت خواهیم کرد و سهمیه اروپا را می‌گیریم. می‌دانستیم که قرار است سخت باشد. از درون تیم می‌دانستیم که فصل بسیار طولانی است.»

تمجید از زیردریایی‌های زرد

«آن‌ها یکی از بهترین سال‌های تاریخ خود را در لالیگا سپری می‌کنند. فصل آن‌ها به طرز باورنکردنی‌ای تأثیرگذار است، به‌ویژه با توجه به اینکه امسال در لیگ قهرمانان اروپا هم حضور داشتند. آن‌ها ترکیب فوق‌العاده‌ای دارند و از منابع بی‌شماری بهره می‌برند. با مربی‌ای که مدتی است همراه آن‌هاست، فکر می‌کنم ایده بسیار روشن و قابل شناسایی برای بازی کردن دارند.»

خستگی بدنی و مدیریت دقایق

«ما در آستانه انجام پنجاهمین بازی فصل خود هستیم و برخی بازیکنان نسبت به بقیه سرحال‌ترند. این موضوع در هر مقطعی از فصل رخ داده و برای هر تیمی پیش می‌آید. این به معنای آن نیست که بازیکنان تمام شده‌اند یا توانایی رقابت ندارند؛ ما فقط باید دقایق بازی بازیکنانی که کمی خسته‌تر هستند یا با مصدومیت‌های جزئی دست‌وپنج نرم می‌کنند را مدیریت کنیم.»

مدیریت زمان بازی ایاگو آسپاس

«دوست دارم او را هر روز و در تمام لحظات در حال بازی ببینم، اما باید فشار کاری بازیکنی را که ۳۸ ساله است و به زودی ۳۹ ساله می‌شود مدیریت کنیم؛ بازیکنی که تعداد بسیار زیادی مسابقه انجام داده است. دیدن اینکه او دقایق کمی بازی می‌کند دردناک است، اما این یک واقعیت است. ما باید آن را بپذیریم و سعی کنیم اطمینان حاصل کنیم که دقایقی که او در زمین حضور دارد، از کیفیت بالایی برخوردار باشد.»

