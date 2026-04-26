به گزارش ایلنا، گمانه‌زنی‌ها، نظرات و پیش‌بینی‌های بسیاری پس از رقابت‌های این هفته لالیگا شکل گرفته است؛ هفته‌ای که با پیروزی بارسلونا در کولیسئوم و تساوی رئال مادرید مقابل بتیس همراه بود. سوال بزرگ اکنون این است که آیا کاتالان‌ها ترجیح می‌دهند در تاریخ ۱۰ می، در ورزشگاه نیوکمپ و در حضور هواداران خودی مقابل رقیب دیرینه یعنی در «ال‌کلاسیکو» جشن قهرمانی لالیگا را برپا کنند، یا اینکه می‌خواهند همین آخر هفته با شکست دادن اوساسونا و به امید لغزش رئال مادرید در ورزشگاه RCDE، کار را تمام کنند. پاسخ روشن است: هر چه زودتر، بهتر.

در رختکن بارسلونا جایی برای بحث وجود ندارد. هدف این است که از نظر ریاضی در سریع‌ترین زمان ممکن قهرمانی را قطعی کنند و اگر این اتفاق در هفته آینده رخ دهد، چه بهتر. پائو کوبارسی اخیراً با انعکاس احساسات حاکم بر تیم اظهار داشت: «ما می‌خواهیم لالیگا را در سریع‌ترین زمان ممکن فتح کنیم، بنابراین تمام توان خود را به کار می‌گیریم تا مقابل اوساسونا به پیروزی برسیم.»

هانسی فلیک، سرمربی تیم نیز پس از پیروزی ۲ بر صفر مقابل ختافه در کولیسئوم، با تکرار این دیدگاه گفت: «من ترجیح می‌دهم عنوان قهرمانی را هر چه زودتر به دست آوریم. می‌خواهم محاسبات ریاضی را فراموش کنم. ما روی کسب پیروزی‌ها تمرکز کرده‌ایم و وقتی کار تمام شد، جشن خواهیم گرفت.» اریک گارسیا نیز با وجود اینکه به دلیل محرومیت نمی‌تواند روز شنبه بازی کند، چند روز پیش با قاطعیت گفت: «ما می‌خواهیم هر چه زودتر برنده شویم.»

پیام رختکن کاملاً با رویکرد باشگاه همخوانی دارد؛ باشگاهی که پس از شکست دادن ختافه، در یادآوری واضح و کنایه‌آمیز اعلام کرد: «۱۱ امتیاز اختلاف، ۱۵ امتیاز باقی‌مانده.» آن‌ها همچنین با یک چشمک شیطنت‌آمیز اضافه کردند: «هوا خیلی داغ است، داغِ داغ.»

اعداد و ارقام

محاسبات ریاضی ساده است. شاگردان هانسی فلیک تلاش می‌کنند شنبه ساعت ۲۱:۰۰ در ورزشگاه السادار، اوساسونا را از پیش رو بردارند و سپس امیدوار باشند که رئال مادرید روز یکشنبه در خانه اسپانیول پیروز نشود. اگر هر دو نتیجه رقم بخورد، بارسلونا از نظر ریاضی قهرمان خواهد بود. البته آن‌ها می‌توانند این اتفاق را با آرامش و از خانه تماشا کنند. در صورت وقوع این سناریو، توجه رسانه‌ها بلافاصله به موضوع دیگری در ال‌کلاسیکو معطوف خواهد شد: تونل افتخار احتمالی برای قهرمان.

با این حال، مسابقات بارسلونا و رئال مادرید در هفته ۳۴ شرایط متفاوتی دارند. اوساسونا بدون فشار خاصی در میانه جدول قرار گرفته، در حالی که اسپانیول دوران سختی را پشت سر می‌گذارد و در سال ۲۰۲۶ هنوز رنگ پیروزی را ندیده است (با احتساب بازی دوشنبه مقابل لوانته) و جو میان هوادارانش به شدت متشنج است.

قهرمانی سریع‌تر

اگر بارسلونا آخر هفته آینده قهرمانی را قطعی کند، این کار را با حاشیه امنیت بیشتری نسبت به فصل ۲۰۲۵-۲۰۲۴ انجام داده است. در فصل گذشته، آبی‌اناری‌ها در هفته ۳۶ و پس از پیروزی در دربی در تاریخ ۱۵ می ۲۰۲۵، در حالی که دو بازی باقی مانده بود قهرمان شدند. اما این بار، آن‌ها می‌توانند در هفته ۳۴ به این مهم دست یابند؛ یعنی جشن قهرمانی دو هفته زودتر و تا ۱۲ روز جلوتر از قهرمانی قبلی تحت هدایت هانسی فلیک.

در نهایت، فراتر از تمام گمانه‌زنی‌ها، بارسلونا مصمم است که منتظر نماند. جام در دسترس است و هدف این است که هر چه زودتر پرونده این فصل بسته شود تا مدیریت باشگاه بتواند روی برنامه‌ریزی برای فصل ۲۷-۲۰۲۶ تمرکز کند.

انتهای پیام/