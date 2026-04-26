خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
عبیدی
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دومین پیروزی واترپلوی ایران در سانیا با غلبه بر کره‌جنوبی

دومین پیروزی واترپلوی ایران در سانیا با غلبه بر کره‌جنوبی
لینک کوتاه کپی شد.

تیم واترپلوی مردان ایران در دومین دیدار خود در بازی‌های آسیایی ساحلی سانیا ۲۰۲۶، با برتری سه بر صفر مقابل کره‌جنوبی به پیروزی رسید.

به گزارش ایلنا،  تیم واترپلوی مردان ایران در ادامه رقابت‌های بازی‌های آسیایی ساحلی سانیا ۲۰۲۶ در دومین مسابقه خود برابر تیم کره‌جنوبی به میدان رفت و موفق شد با نمایش برتر خود حریفش را شکست دهد.

ملی‌پوشان ایران در این دیدار در هر سه وقت عملکرد بهتری نسبت به حریف داشتند و در نهایت با نتیجه سه بر صفر به پیروزی رسیدند. تیم ایران در وقت نخست با نتیجه ۴ بر ۳، در وقت دوم ۳ بر ۲ و در وقت سوم نیز با نتیجه ۵ بر ۲ کره‌جنوبی را مغلوب کرد.

واترپلوئیست‌های ایران با این پیروزی دومین برد خود در این رقابت‌ها را به دست آوردند و به روند موفق خود در بازی‌های آسیایی ساحلی سانیا ادامه دادند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
