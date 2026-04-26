به گزارش ایلنا، تیم واترپلوی مردان ایران در ادامه رقابت‌های بازی‌های آسیایی ساحلی سانیا ۲۰۲۶ در دومین مسابقه خود برابر تیم کره‌جنوبی به میدان رفت و موفق شد با نمایش برتر خود حریفش را شکست دهد.

ملی‌پوشان ایران در این دیدار در هر سه وقت عملکرد بهتری نسبت به حریف داشتند و در نهایت با نتیجه سه بر صفر به پیروزی رسیدند. تیم ایران در وقت نخست با نتیجه ۴ بر ۳، در وقت دوم ۳ بر ۲ و در وقت سوم نیز با نتیجه ۵ بر ۲ کره‌جنوبی را مغلوب کرد.

واترپلوئیست‌های ایران با این پیروزی دومین برد خود در این رقابت‌ها را به دست آوردند و به روند موفق خود در بازی‌های آسیایی ساحلی سانیا ادامه دادند.

