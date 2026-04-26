عیادت اعضای تیم ملی فوتبال از جانباز حسین محمدی

به گزارش ایلنا، اعضای تیم ملی فوتبال ایران با حضور در بیمارستان از حسین محمدی، جانباز جنگ تحمیلی، عیادت کردند. در این دیدار مهدی محمدنبی، امیر قلعه‌نویی، احسان حاج‌صفی، شجاع خلیل‌زاده، علیرضا بیرانوند، روزبه چشمی، رامین رضاییان، حسین کنعانی و مهدی ترابی حضور داشتند.

مهدی محمدنبی در این دیدار با قدردانی از ایثار و فداکاری این جانباز، او را الگویی برای همه دانست و حضور اعضای تیم ملی را ادای احترام به ایثارگران عنوان کرد. امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ملی نیز با اشاره به رشادت‌های جانباز محمدی، از او به عنوان یکی از مدافعان افتخارآفرین خاک وطن یاد کرد.

در این دیدار صمیمی که با حضور خانواده جانباز محمدی برگزار شد، او نیز از حضور اعضای تیم ملی قدردانی کرد و برای تیم ملی فوتبال ایران در رقابت‌های پیش‌رو آرزوی موفقیت کرد.

در پایان این دیدار، پیراهن شماره ۱۲ تیم ملی فوتبال ایران به حسین محمدی اهدا شد.

