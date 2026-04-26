مدافع منچسترسیتی در آستانه انتقال دائمی

به گزارش ایلنا، مدیران اینتر و آکانجی بر سر مفاد شخصی قرارداد به توافق اولیه دست یافته‌اند و حالا این باشگاه ایتالیایی در مسیر نهایی کردن انتقال او قرار دارد.

بر اساس این خبر، مبلغ این انتقال حدود ۱۵ میلیون یورو خواهد بود که به باشگاه منچسترسیتی پرداخت می‌شود.

آکانجی در صورت نهایی شدن این انتقال، به عنوان یکی از گزینه‌های تقویت خط دفاعی اینتر برای فصل آینده به جمع نراتزوری اضافه خواهد شد.

