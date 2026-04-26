چراغ سبز بارسا برای ادامه همکاری با لواندوفسکی
باشگاه بارسلونا برای ادامه همکاری با روبرت لواندوفسکی در فصل آینده آمادگی دارد، اما با شرایطی متفاوت.
به گزارش ایلنا، بارسلونا آماده است قرارداد این مهاجم لهستانی را برای یک فصل دیگر تمدید کند، اما این تمدید با قراردادی کوتاهمدت و دستمزدی کمتر همراه خواهد بود.
در حال حاضر، لواندوفسکی و مدیر برنامههایش در حال بررسی تمامی گزینههای موجود هستند.
بر اساس این گزارش، مدیر برنامههای لواندوفسکی طی هفتههای آینده سفرهایی خواهد داشت؛ از جمله سفر به ایتالیا تا پیشنهادها و گزینههای مختلف را ارزیابی کند و سپس آنها را به این بازیکن ارائه دهد.
پس از آن، تصمیم نهایی بر عهده خود لواندوفسکی خواهد بود؛ اینکه: در بارسلونا بماند یا تجربهای جدید را آغاز کند.
تصمیم این مهاجم باتجربه میتواند نقش مهمی در برنامههای هجومی بارسلونا در بازار نقلوانتقالات داشته باشد؛ چرا که آینده خط حمله این تیم تا حد زیادی به وضعیت او وابسته است.