خروج ناگهانی صلاح از زمین در پیروزی لیورپول

به گزارش ایلنا، ستاره مصری لیورپول حدود یک ساعت پس از شروع بازی ناگهان عضله پشت ران خود را گرفت، روی زمین افتاد و دیگر نتوانست به بازی ادامه دهد.

صلاح هنگام ترک زمین، لحظه‌ای ایستاد، به سمت چهار طرف ورزشگاه چرخید و برای هواداران دست زد. هواداران نیز با تشویق ایستاده از او استقبال کردند؛ صحنه‌ای که فراتر از یک تعویض معمولی به نظر می‌رسید.

صلاح پس از ۹ سال حضور در لیورپول و کسب جام‌های متعدد، قرار است در پایان فصل این باشگاه را ترک کند و حالا این نگرانی وجود دارد که دوران حضورش در آنفیلد با یک مصدومیت به پایان برسد.

این واکنش احساسی او در زمان خروج از زمین، برای بسیاری شبیه یک خداحافظی خاموش بود.

هنوز میزان دقیق مصدومیت صلاح مشخص نشده، اما تصاویر منتشرشده نگرانی زیادی ایجاد کرده است. در صورتی که این مصدومیت جدی باشد، ممکن است او آخرین بازی خود در آنفیلد را از دست بدهد.

با وجود خروج صلاح، لیورپول موفق شد با نتیجه ۳ بر ۱ تیم تحت هدایت اولیور گلاسنر را شکست دهد.

همچنین با شکست یک بر صفر استون ویلا مقابل فولام، لیورپول فعلاً به رتبه چهارم جدول صعود کرد.

آخرین بازی خانگی فصل لیورپول روز ۲۴ مه مقابل برنتفورد برگزار خواهد شد و حالا مهم‌ترین سؤال این است که آیا صلاح تا آن زمان به آمادگی می‌رسد یا نه؛ دیداری که هواداران امیدوارند در آن وداعی شایسته با ستاره‌شان داشته باشند.

آرنه اسلات سرمربی لیورپول پس از بازی در گفت‌وگو با برنامه «مسابقه روز» شبکه بی‌بی‌سی گفت:

«یک برد دیگر و یک مصدومیت دیگر؛ این داستان فصل ماست. هنوز خیلی زود است که چیزی بگوییم، اما همه ما محمد را می‌شناسیم و می‌دانیم ترک زمین برای او چقدر سخت است. اینکه او مجبور شد بیرون برود، خودش چیزهای زیادی را نشان می‌دهد، اما باید صبر کنیم و ببینیم شدت مصدومیت چقدر است.»

انتهای پیام/