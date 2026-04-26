چهارمین برد متوالی هندبال ساحلی ایران در بازی‌های آسیایی سانیا

چهارمین برد متوالی هندبال ساحلی ایران در بازی‌های آسیایی سانیا
تیم ملی هندبال ساحلی ایران با شکست بحرین در چهارمین دیدار خود در بازی‌های آسیایی ساحلی ۲۰۲۶ سانیا چین، چهارمین پیروزی پیاپی‌اش را ثبت کرد و صدرنشینی خود در گروه A را تثبیت کرد.

به گزارش ایلنا،  تیم ملی هندبال ساحلی ایران در ادامه رقابت‌های ششمین دوره بازی‌های آسیایی ساحلی ۲۰۲۶ سانیا چین، در چهارمین دیدار خود مقابل بحرین به میدان رفت و با ادامه روند موفق خود به چهارمین پیروزی متوالی دست یافت.

ملی‌پوشان ایران پیش از این تیم‌های فیلیپین، سریلانکا و هنگ‌کنگ را شکست داده بودند و با برتری برابر بحرین، جایگاه خود را در صدر جدول گروه A مستحکم‌تر کردند.

