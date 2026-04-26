به گزارش ایلنا، تیم ملی هندبال ساحلی ایران در ادامه رقابت‌های ششمین دوره بازی‌های آسیایی ساحلی ۲۰۲۶ سانیا چین، در چهارمین دیدار خود مقابل بحرین به میدان رفت و با ادامه روند موفق خود به چهارمین پیروزی متوالی دست یافت.

ملی‌پوشان ایران پیش از این تیم‌های فیلیپین، سریلانکا و هنگ‌کنگ را شکست داده بودند و با برتری برابر بحرین، جایگاه خود را در صدر جدول گروه A مستحکم‌تر کردند.

