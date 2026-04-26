به گزارش ایلنا به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، تیم ملی ایران در آخرین دیدار مرحله گروهی رقابت‌های ساحلی سانیا، در مسابقه‌ای پرفشار برابر عربستان به میدان رفت و موفق شد با نتیجه ۲ بر ۱ به برتری برسد. این بازی از دقایق ابتدایی با سرعت بالا و درگیری‌های فیزیکی دنبال شد و هر دو تیم موقعیت‌هایی روی دروازه یکدیگر خلق کردند.

در دقیقه ۲۵، عربستان توسط تیم ملی ایران با پیروزی ۲ بر ۱ مقابل عربستان در دیداری نزدیک و پرفشار، به‌عنوان صدرنشین گروه B به مرحله نیمه‌نهایی صعود کرد تا با شرایطی مطلوب‌تر کار خود را در ادامه رقابت‌ها دنبال کند. به گل رسید، اما تنها لحظاتی بعد علی میرشکاری گل تساوی ایران را به ثمر رساند.

در ادامه و در دقیقه ۲۸، رضا دیری با شوتی دقیق گل دوم ایران را وارد دروازه حریف کرد تا برتری ملی‌پوشان تثبیت شود. تلاش دو تیم در دقایق پایانی ادامه یافت، اما نتیجه تغییری نکرد و ایران با حفظ برتری خود، سه امتیاز این دیدار را کسب کرد.

با این پیروزی، تیم ملی ایران به‌عنوان صدرنشین گروه B راهی مرحله نیمه‌نهایی شد و بر اساس جدول مسابقات، مسیر آسان‌تری نسبت به تیم دوم گروه در این مرحله خواهد داشت.

همچنین بر اساس اعلام برگزارکننده مسابقات و مطابق مقررات رقابت‌ها، کارت‌های زرد مرحله گروهی در پایان این مرحله بخشیده شد. بر این اساس، کارت زرد علی میرشکاری و موحد محمدپور که در دیدارهای مرحله گروهی دریافت شده بود، برای مرحله نیمه‌نهایی لحاظ نخواهد شد.

