آسیبدیدگی ستاره جوان چلسی: برزیل و آنچلوتی در حالت آمادهباش
مصدومیت استوائو، وینگر ۱۹ ساله چلسی، نگرانیهایی جدی در اردوی تیم ملی برزیل ایجاد کرده و ممکن است حضور این بازیکن در جام جهانی را با تردید مواجه کند.
به گزارش ایلنا، تیم ملی برزیل در فاصله کمتر از دو ماه تا آغاز جام جهانی ۲۰۲۶، با دغدغهای تازه روبهرو شده است. مصدومیت استوائو، ستاره جوان و آیندهدار فوتبال این کشور، زنگ خطر را برای کادرفنی سلسائو به صدا درآورده است؛ بازیکنی که یکی از مهرههای کلیدی در برنامههای کارلو آنچلوتی محسوب میشود.
این بازیکن ۱۹ ساله در جریان دیدار تیمش مقابل منچستریونایتد در لیگ برتر انگلیس، تنها پس از ۱۶ دقیقه دچار آسیبدیدگی شد و زمین مسابقه را ترک کرد. بررسیهای پزشکی نشان داد او دچار پارگی در عضله همسترینگ پای راست شده است؛ مصدومیتی که معمولاً به زمان قابل توجهی برای بهبودی نیاز دارد.
در شرایطی که پیشتر نیز رودریگو، مهاجم رئال مادرید، به دلیل مصدومیت از دسترس خارج شده، حالا وضعیت استوائو به یکی از نگرانیهای اصلی کادرفنی برزیل تبدیل شده است. آنچلوتی قرار است فهرست نهایی ۲۶ نفره تیمش را در تاریخ ۱۸ می اعلام کند؛ فهرستی که حضور این وینگر جوان در آن با ابهام مواجه شده است.
با این حال، رسانههای برزیلی گزارش دادهاند که استوائو تمایلی به انجام عمل جراحی ندارد و قصد دارد با استفاده از روش درمانی محافظهکارانه، خود را به جام جهانی برساند. رویکردی که البته با ریسکهایی نیز همراه است.
ژوائو پائولو سامپایو، از مدیران آکادمی باشگاه پالمیراس که از دوران نوجوانی با این بازیکن کار کرده، در این خصوص گفت: اگر پزشکان کوچکترین امیدی برای حضور او در جام جهانی بدهند، استوائو تمام تلاشش را خواهد کرد تا به این هدف برسد.
وی همچنین با اشاره به ویژگیهای ذهنی این بازیکن افزود: مهمترین نقطه قوت او ذهنیتش است. اعتمادبهنفس فوقالعادهای دارد و همیشه به دنبال رقابت در بالاترین سطح است.
در همین حال، وضعیت او در باشگاه چلسی نیز چندان امیدوارکننده نیست. سرمربی موقت این تیم تأیید کرده که استوائو تا پایان فصل جاری دیگر قادر به همراهی تیم نخواهد بود.