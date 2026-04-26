به گزارش ایلنا، منچسترسیتی در اولین دیدار نیمه‌نهایی جام حذفی انگلیس ۲-۱ مقابل ساوتهمپتون به پیروزی رسید و به فینال این رقابت‌ها صعود کرد. در این بین اما یک حاشیه عجیب و در عین حال جالب رخ داد. جایی که هواداران آرسنال از پپ گواردیولا خواسته بودند از رقابت جدی برای قهرمانی کنار بکشد تا آرسنال قهرمان شود.

خواسته‌ای که البته با واکنش تند سرمربی اسپانیایی سیتیزن‌ها ‌همراه شد.

بگذاریم او قهرمان شود؟ این خیریه نیست، لیگ برتر است. هیچ‌کس چیزی به من هدیه نداد؛ من با رقابت کردن این قهرمانی‌ها را کسب کردم. اگر آرتتا می‌خواهد قهرمان شود، باید رقابت کند اما از من نخواهید کنار بروم طوری که انگار خسته‌ام. من از بردن خسته نشده‌ام.

مردم می‌گویند آرسنال مستحق قهرمانی است. مستحق چه چیزی؟ شما با همدردی جام نمی‌برید. اگر هواداران آرسنال نمی‌خواهند من دوباره قهرمان شوم پس باید جلوی من را بگیرند.

