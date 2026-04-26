سیلی ماینتس به صورت پروژه جوانسازی؛ ماه عسل کمپانی در باواریا به پایان رسید
پروژه جوانسازی بایرنمونیخ با شکست فاجعهبار ۳ بر صفر مقابل ماینتس در یک نیمه و یک کامبک تاریخی، به مویی بند شد.
به گزارش ایلنا، در آستانه دیدار سرنوشتساز نیمهنهایی لیگ قهرمانان اروپا مقابل پاریسنژرمن در روز سهشنبه، وینسنت کمپانی از تقابل با ماینتس به عنوان فرصتی برای آزمون و خطا استفاده کرد. او با فرستادن یک پدیده ۱۸ ساله برای اولین بار به ترکیب اصلی، شجاعت خود را نشان داد و در نهایت با تکیه بر نیمکت پرستارهاش، ورق را به سود باواراییها برگرداند.
بازی روز شنبه بایرن تا مرز شکستن یک رکورد تاریخی پیش رفت. اگر «باستیان آسومو» به عنوان بازیکن تعویضی وارد زمین میشد، بایرن به رکورد ۱۱ بازیکن نوجوانی میرسید که در یک فصل برای اولین بار در بوندسلیگا به میدان رفتهاند (رکوردی که فعلاً در اختیار شالکه در سال ۸۱-۱۹۸۰ است). با این حال، بایرن با ۱۰ بازیکن نوجوان در این فصل، همچنان فرصت دارد تا در سه بازی باقیمانده مقابل هایدنهایم، وولفسبورگ و کلن، این رکورد را جابهجا کند.
کمپانی در بین مربیان دو دهه اخیر بایرن، مشتاقترین فرد برای بازی دادن به استعدادهای آکادمی است. او در این بازی «بارا ساپوکول»، هافبک ۱۸ ساله سنگالی را برای اولین بار در ترکیب اصلی قرار داد. کمپانی پیش از بازی تأکید کرد که حضور در ترکیب اصلی یک «هدیه» نیست و ساپوکول با بلوغ خود این جایگاه را «به دست آورده» است.
با این حال، بخت با این ستاره جوان یار نبود. او در کنار الکساندر پاولوویچ، تحت فشار شدید مثلث هجومی ماینتس (نبل، امیری و سانو) قرار گرفت و در ضدحملات حریف آسیبپذیر نشان داد. روی گل دوم، او توپ را لو داد و در گل سوم نیز با یک فریب ساده از سوی ندیم امیری نقش بر زمین شد. اگرچه یک بازی ضعیف نباید پتانسیل بالای او را زیر سؤال ببرد، اما «پروژه تحقیقاتی» کمپانی در نیمه اول شکست خورد؛ به طوری که تنها پس از تعویض ساپوکول، بازی بایرن نظم و ساختار واقعی خود را پیدا کرد.
نیکلاس جکسون؛ فراتر از یک مهره ذخیره
در هفتههای اخیر که بایرن با مصدومیت مهرههایی چون گنابری، کارل و هری کین دستوپنجه نرم میکرد، نیکلاس جکسون به دور از هیاهوی رسانهها، نمایشی درخشان داشت. این مهاجم ۲۴ ساله کلمبیایی ثابت کرده که یک مهره قابل اتکا است. او در بازی با ماینتس هم جرقه بازگشت را با یک تمامکنندگی دقیق زد.
آمارها نشان میدهد که برچسب «خرید ناموفق» برای او منصفانه نیست؛ جکسون در ۲۹ مسابقه، ۱۰ گل و ۴ پاس گل ثبت کرده است. به عبارتی، او هر ۸۲ دقیقه یک اثرگذاری مستقیم روی گل داشته که برای ذخیره هری کین آماری فوقالعاده است. نکته مهمتر، کیفیت گلهای اوست؛ جکسون حالا در لحظات حساس و سرنوشتساز (مانند بازی با اشتوتگارت و همین بازی با ماینتس) گلزنی میکند. با توجه به علاقه کمپانی به سبک بازی او، احتمال میرود بایرن به جای قطع همکاری، برای دائمی کردن قرارداد او با مبلغی کمتر از بند فسخ ۶۵ میلیون یورویی وارد مذاکره شود.
مثلث آتشین بایرن؛ آماده برای فتح پاریس
با مصدومیت طولانیمدت سرژ گنابری، ترکیب هجومی بایرن برای فینالهای پیشرو (لیگ قهرمانان و جام حذفی) عملاً مشخص شده است: هری کین در نوک پیکان، و لوئیس دیاز و مایکل اولیسه در جناحین. جمال موسیالا نیز که پس از جراحی استخوان نازکنی در حال بازگشت به اوج است، نقش شماره ۱۰ را ایفا خواهد کرد.
هماهنگی خیرهکننده این مهرهها در نیمه دوم بازی با ماینتس به وضوح دیده شد. ورود اولیسه، کین و موسیالا به زمین، دفاع ماینتس را با یکودوهای سریع و فرارهای عمقی از هم پاشید. این نمایش درخشان، بهترین «تمرینِ اصلی» برای رویارویی با پاریسنژرمن بود. اگرچه پاریسیها در سطحی بسیار بالاتر از ماینتس بازی میکنند، اما آمادگی و هماهنگی بالای مثلث هجومی بایرن، قطعاً خواب را از چشم مدافعان حریف خواهد ربود.