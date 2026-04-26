به گزارش ایلنا، گل دقیقه ۹۴ هکتور بیرین، تساوی تلخی را به رئال تحمیل کرد و عملاً پرونده این تیم در رقابت‌های لالیگا را بست. شاگردان آربلوا در حالی ورزشگاه لاکارتوخا را ترک کردند که نشانه‌های از دست رفتن کامل فصل به‌وضوح دیده می‌شد؛ تیمی که تنها در عرض دو ماه، از مدعی اصلی قهرمانی به تعقیب‌کننده بارسلونا با ۹ پیروزی متوالی تبدیل شد.

با این حال، شرایط همیشه تا این اندازه ناامیدکننده نبود. با حضور آلوارو آربلوا، تیم برای مدتی جان تازه‌ای گرفت، وینیسیوس جونیور دوباره به مهره‌ای تعیین‌کننده تبدیل شد و رئال حتی در هفته بیست‌وچهارم، پس از لغزش بارسلونا در ورزشگاه مونتیلیوی، به صدر جدول رسید؛ اما این روند تنها یک هفته دوام داشت.

شکست در ورزشگاه ال‌سادار با گل دیرهنگام رائول گارسیا، آغازگر افتی تدریجی بود؛ افتی که با گل‌های دقایق پایانی بازیکنانی چون ودات موریقی و بیرین ادامه یافت و در مجموع پنج امتیاز حیاتی را از رئال گرفت.

در ادامه، حذف از جام حذفی در آلباسته و دشوار شدن مسیر قهرمانی در لیگ، باعث شد لیگ قهرمانان اروپا به آخرین امید کهکشانی‌ها تبدیل شود. هرچند رئال با نمایشی قدرتمند مقابل منچسترسیتی امیدها را زنده کرد و حتی در برنابئو به پیروزی رسید، اما برابر بایرن مونیخ ورق برگشت.

دیدار برگشت در مونیخ، به‌ویژه در ورزشگاه آلیانتس آرنا، یکی از تلخ‌ترین شب‌های فصل بود؛ جایی که اخراج ادواردو کاماوینگا و دریافت دو گل در دقایق پایانی، حذف رئال را رقم زد.

پس از آن، تیم دچار افت تمرکز شد؛ موضوعی که با کیفیت بالای ترکیب همخوانی ندارد. غیبت بازیکنانی چون اورلین شوامنی، ادر میلیتائو و تیبو کورتوا بی‌تأثیر نبود، اما نمی‌تواند توجیه‌کننده کامل این نتایج باشد.

آربلوا در ۲۳ بازی، میانگین برد ۶۰.۹ درصدی را ثبت کرده که ضعیف‌ترین عملکرد یک سرمربی رئال مادرید (با حداقل ۲۰ بازی) از سال ۲۰۰۸ محسوب می‌شود. او حتی در لالیگا امتیازاتی بیش از دوره کوتاه ژابی آلونسو از دست داده است.

«اثر آربلوا» هرچند برای مدتی کوتاه واقعی به نظر می‌رسید و توانست روحیه تیمی را احیا کند، اما پایان آن ممکن است با سناریویی تلخ‌تر همراه شود؛ از جمله احتمال قهرمانی بارسلونا مقابل رئال یا حتی ادای احترام کهکشانی‌ها به رقیب سنتی در ورزشگاه نوکمپ؛ تصاویری که تا دو ماه پیش، تصورشان هم دشوار بود.

انتهای پیام/