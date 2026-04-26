بیانیه مشترک علی منصور و الطلبه خطاب به هواداران/ به محل تمرین بیایید

به گزارش ایلنا، باشگاه الطلبه با انتشار بیانیه‌ای رسمی، خطاب به اعضای کانون هواداران خود، بر ضرورت حضور فعال و پرشور آن‌ها در تمامی رقابت‌های رسمی و حتی جلسات تمرینی تأکید کرد. در پیام این باشگاه محبوب عراقی اشاره شده است که حضور تماشاگران در کنار تیم، نقشی کلیدی در ارتقای روحیه بازیکنان ایفا می‌کند و انگیزه‌های آن‌ها را برای ارائه بهترین عملکرد در مستطیل سبز دوچندان خواهد کرد.

در همین راستا، علیرضا منصوریان، سرمربی ایرانی الطلبه نیز در گفت‌وگویی جداگانه، صمیمانه از طرفداران خواست تا با حضور در محل تمرینات و استادیوم‌ها، چتر حمایتی خود را بر سر تیم گسترده‌تر کنند. منصوریان که حالا به چهره‌ای محبوب در بین هواداران این تیم تبدیل شده، معتقد است این حمایت‌ها می‌تواند در مقاطع حساس فصل، کفه ترازو را به سود آن‌ها سنگین کند.

الطلبه در حال حاضر با کسب ۴۸ امتیاز، جایگاه چهارم جدول لیگ ستارگان عراق را به خود اختصاص داده است. نکته قابل توجه اینجاست که از زمان استقرار کادر فنی ایرانی روی نیمکت این تیم، روند نتایج الطلبه به شکل ملموسی تغییر کرده و آن‌ها به یکی از مدعیان جدی تبدیل شده‌اند. با این فراخوان جدید، به نظر می‌رسد مربی ایرانی قصد دارد با استفاده از پتانسیل بالای هواداران، جایگاه تیمش را در میان غول‌های لیگ عراق بیش از پیش تثبیت کند.

