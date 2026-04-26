پاداش 12 میلیون دلاری الاهلی با قهرمانی آسیا
پرونده فصل جاری لیگ نخبگان آسیا با تکرار قهرمانی مقتدرانه الاهلی عربستان و تصاحب پاداش نجومی ۱۲ میلیون دلاری توسط شاگردان ماتیاس یایسل بسته شد.
به گزارش ایلنا، دیشب با برگزاری فینال هیجانانگیز لیگ نخبگان آسیا، الاهلی عربستان موفق شد بار دیگر بر قله فوتبال قاره تکیه بزند. این قهرمانی از آن جهت حائز اهمیت است که شاگردان ماتیاس یایسل برای دومین سال متوالی توانستند در فرمت جدید این مسابقات، جام ارزشمند قهرمانی را بالای سر برده و سلطه خود را بر فوتبال آسیا دیکته کنند.
از همان روزهای آغازین این تورنمنت، پاداشهای دلاری و ارقام خیرهکنندهای که کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) برای مراحل مختلف در نظر گرفته بود، مورد توجه رسانهها و باشگاهها قرار داشت. حالا با مشخص شدن چهره قهرمان، مشخص شد که این موفقیت فراتر از یک افتخار ورزشی، یک دستاورد مالی بزرگ نیز برای سعودیها بوده است.
طبق اعلام رسمی کنفدراسیون فوتبال آسیا، الاهلی به عنوان فاتح این دوره از رقابتها، مبلغ ۱۲ میلیون دلار پاداش بابت قهرمانی به جیب زد. این رقم سنگین نشاندهنده سرمایهگذاری عظیم و اعتبار بالای فرمت جدید مسابقات آسیایی است.
در سوی مقابل، تیم ماچیدا که تا فینال پیش آمده بود اما در گام آخر مغلوب قدرتنمایی الاهلی شد، به عنوان نایبقهرمان بازیها نیمی از این مبلغ، یعنی ۶ میلیون دلار پاداش دریافت کرد.
بسته شدن پرونده این فصل از رقابتها نشان داد که لیگ نخبگان نه تنها از نظر کیفی، بلکه از نظر اقتصادی نیز فاصله خود را با سایر تورنمنتهای قارهای به شدت افزایش داده است.