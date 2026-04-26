بازی‌ها آسیایی ساحلی سانیا ۲۰۲۶

صعود تیم والیبال ساحلی الف ایران به جمع هشت تیم برتر

صعود تیم والیبال ساحلی الف ایران به جمع هشت تیم برتر
والیبال ساحلی الف ایران با پیروزی دو بر صفر برابر ژاپن راهی یک‌چهارم نهایی شد.

به گزارش ایلنا،  تیم ملی والیبال ساحلی الف ایران با برتری دو بر صفر مقابل ژاپن، جواز حضور در مرحله یک‌چهارم نهایی بازی‌های آسیایی ساحلی سانیا ۲۰۲۶ را کسب کرد.

تیم ایران با ترکیب علیرضا آقاجانی و عباس پورعسگری و هدایت رحمان رئوفی، در این دیدار موفق شد دست اول را با نتیجه ۲۱ بر ۱۵ و دست دوم را ۲۱ بر ۱۷ به سود خود به پایان برساند.

