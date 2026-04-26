افشاگری پس از اخراج
لقب توهینآمیز ستارههای چلسی برای لیام روزنیور لو رفت
لیام روزنیور که به تازگی از هدایت آبیهای لندن برکنار شده است، ظاهراً در دوران حضورش روی نیمکت چلسی، با لقبی تحقیرآمیز و ناخوشایند از سوی بازیکنان این تیم خطاب میشده است.
به گزارش ایلنا به نقل از بیبیسی، این سرمربی ۴۱ ساله انگلیسی در رختکن با لقب «معلم جایگزین» خطاب میشد؛ لقبی که با نگاهی به اتفاقات اخیر، به شکلی عجیب با سرنوشت او در استمفوردبریج همخوانی داشت.
روزنیور پس از عملکرد درخشان در باشگاه استراسبورگ (تیم شریک چلسی)، در ماه ژانویه جانشین انزو مارسکا شد. با این حال، شنیدهها حاکی از آن است که او در برقراری نظم و اقتدار در رختکن پر ستاره آبیها با چالشهای جدی روبرو بوده؛ موضوعی که لقب کنایهآمیز بازیکنان به او نیز به خوبی گویای همین واقعیت است.
اگرچه شروع کار روزنیور در لندن امیدوارکننده به نظر میرسید، اما چلسی به سرعت در سراشیبی سقوط قرار گرفت و با قبول هفت شکست در هشت بازی اخیر و ناکامی در گلزنی در سه دیدار گذشته، وارد یک بحران عمیق شد. در نتیجه این نتایج ضعیف، آبیها توسط پاریسنژرمن از لیگ قهرمانان اروپا حذف شدند و در جدول لیگ برتر انگلیس نیز تا رتبه هشتم سقوط کردند.
جانشین احتمالی روزنیور در چلسی کیست؟
مدیران چلسی سرانجام پس از شکست سنگین ۳ بر صفر روز سهشنبه مقابل برایتون، حکم اخراج لیام روزنیور را صادر کردند. باشگاه در بیانیهای رسمی، این تصمیم را «سخت اما ضروری» توصیف و اعلام کرد که نتایج و عملکرد تیم فرسنگها با استانداردهای مورد انتظار فاصله داشته است.
قرارداد روزنیور با چلسی تا سال ۲۰۳۲ اعتبار داشت و گفته میشود غرامت اخراج او مبلغی در حدود ۲۸ میلیون یورو خواهد بود. در حال حاضر، کالوم مکفارلین ۴۰ ساله و مربی سابق تیمهای پایه، به عنوان سرمربی موقت هدایت تیم را بر عهده گرفته است. با این حال، آندونی ایرائولا که قراردادش با بورنموث در پایان فصل جاری به اتمام میرسد، گزینه اصلی برای هدایت دائم چلسی محسوب میشود. در کنار او، نامهای بزرگی چون ژابی آلونسو، ژاوی هرناندز، سسک فابرگاس، فیلیپه لوئیس، فرانک لمپارد و حتی ژوزه مورینیو نیز پیرامون نیمکت این تیم شنیده میشود.
چلسی اکنون خود را برای دیدار حساس روز یکشنبه در مرحله نیمهنهایی جام حذفی (FA Cup) مقابل لیدز یونایتد آماده میکند.