پایان تلخ رویاهای ستاره رئال مادرید برای حضور در جام جهانی

به گزارش ایلنا، بازگشت مصدومیت همسترینگ ادر میلیتائو در جریان تقابل با آلاوز، این ستاره را ناچار به انجام عمل جراحی کرده است تا بدین ترتیب، فصل برای او به پایان رسیده و رویاهایش برای همراهی «سلسائو» در جام جهانی پیش‌رو نقش بر آب شود.

خبر ویران‌کننده برای برزیل و لوس‌بلانکوس

طبق افشاگری میگل آنخل دیاز، خبرنگار سرشناس، وضعیت میلیتائو بسیار وخیم‌تر از برآوردهای اولیه است. پس از آسیب‌دیدگی مجدد پای چپ در جریان پیروزی ۲ بر ۱ مقابل آلاوز، آزمایش‌های پزشکی تکمیلی بدترین سناریوی ممکن را برای این مدافع ۲۸ ساله تایید کرد.

این گزارش فاش می‌کند که آسیب‌دیدگی اخیر – که در واقع باز شدن محل زخم جراحی قبلی است – برای بهبود کامل نیاز به جراحی دارد. این اتفاق به معنای غیبت قطعی میلیتائو در جام جهانی تابستان امسال است و او شانس حضور در بزرگترین رویداد فوتبالی جهان را، در سالی که انتظار می‌رفت ستون اصلی خط دفاعی برزیل باشد، از دست داد.

تایید رسمی غیبت در جام جهانی

خبرنگار شبکه رادیویی کوپه (COPE) این خبر تلخ را در شبکه‌های اجتماعی خود رسانه‌ای کرد. در حالی که گزارش‌های اولیه کادر پزشکی رئال مادرید با احتیاط منتشر شده بود، دیاز تایید کرد که واقعیت بالینی برای این بازیکن بسیار تلخ‌تر است.

دیاز در گزارش خود نوشت: «ادر میلیتائو به دلیل مصدومیت جدید از ناحیه همسترینگ پای چپ تحت عمل جراحی قرار خواهد گرفت. این مدافع برزیلی دچار پارگی مجدد در بافت زخمی ناشی از مصدومیت قبلی‌اش شده است که در ماه دسامبر مقابل سلتاویگو رخ داده بود. متأسفانه او جام جهانی را از دست خواهد داد.»

فصلی که با کابوس مصدومیت گره خورد

این تحول تازه، نقطه پایانی دردناک بر فصلی بود که برای میلیتائو با مصدومیت‌های پیاپی و ناامیدی همراه شد. این مدافع به تازگی پس از چهار ماه دوری به میادین بازگشته بود و حتی در دیدار برگشت یک‌چهارم نهایی لیگ قهرمانان مقابل بایرن مونیخ نیز در ترکیب اصلی به میدان رفت. کادر پزشکی رئال مادرید برای جلوگیری از همین اتفاق، دقایق بازی او را با دقت مدیریت می‌کردند، اما درست در زمانی که به نظر می‌رسید او به اوج بازگشته، در پنجمین بازی خود پس از بازگشت، دچار فروپاشی بدنی شد. باشگاه اکنون از او انتظار دارد تمام تمرکز خود را بر روی آمادگی برای شروع فصل ۲۰۲۷-۲۰۲۶ بگذارد.

جراحی و مسیر طولانی بازگشت

انتظار می‌رود میلیتائو طی روزهای آینده زیر تیغ جراحی برود و پس از آن فرآیند طولانی توانبخشی را آغاز کند. در حالی که هم‌تیمی‌های او خود را برای بازی‌های افتتاحیه جام جهانی در ماه ژوئن آماده می‌کنند، این مدافع خانه‌نشین خواهد بود و احتمالاً تا شروع پیش‌فصل آینده رئال مادرید به میادین باز نخواهد گشت. با این اوصاف، کارلو آنچلوتی باید برای ساختار دفاعی برزیل در مسابقات تابستان امسال، چاره‌ای تازه بیندیشد.

