به گزارش ایلنا، بایرن مونیخ با تکیه بر درخشش فوق‌ستاره‌های خود یعنی مایکل اولیسه، هری کین و جمال موسیالا، در حالی که نیمه اول را با شکست سنگین ۳ بر صفر به پایان برده بود، در نهایت با نتیجه ۴ بر ۳ مقابل ماینتس به پیروزی رسید. ندیم امیری پس از پایان این دیدار، ضمن ستایش از قدرت تیم حریف، ناراحتی خود را از عملکرد تیمش ابراز کرد.

امیری در گفتگو با شبکه «اسکای» اظهار داشت: «واقعاً کلمه‌ای برای توصیف این وضعیت ندارم. ما نیمه اول فوق‌العاده‌ای را پشت سر گذاشتیم و می‌دانستیم که بایرن را عصبانی کرده‌ایم و می‌دانستیم چه چیزی در انتظارمان است.»

در حالی که مونیخی‌ها با سه گل از حریف عقب بودند، ونسان کمپانی در آغاز نیمه دوم کین و اولیسه را به زمین فرستاد و مدتی بعد موسیالا نیز به آن‌ها اضافه شد. هر سه بازیکن موفق به گلزنی شدند تا یکی از استثنایی‌ترین بازگشت‌های فصل رقم بخورد.

امیری: «مایکل اولیسه بهترین بازیکن جهان است»

امیری با اعتراف به قدرت مهارناپذیر ستاره‌های بایرن گفت: «دفاع کردن مقابل کیفیتی که آن‌ها به زمین می‌آورند، عملاً غیرممکن است. البته ما نباید اجازه می‌دادیم برتری ۳ بر صفر از دست برود، اما این بازی بهترین دلیل بود که چرا بایرن در حال حاضر بهترین تیم جهان است.»

این تیم که اواخر همین ماه در نیمه‌نهایی لیگ قهرمانان اروپا به مصاف مدافع عنوان قهرمانی یعنی پاری‌سن‌ژرمن می‌رود، از نگاه امیری برترین فوتبالیست فعلی سیاره را هم در اختیار دارد. او در گفتگو با DAZN با قاطعیت اعلام کرد: «از نظر من، در حال حاضر مایکل اولیسه بهترین بازیکن جهان است!»

