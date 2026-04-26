به گزارش ایلنا، بازیکن جوان تیم ملی فوتبال که بعد از یک دوره مصدومیت در مینی‌کمپ اخیر حاضر بود، در گفت‌وگویی درباره حضور دوباره‌اش در اردوی تیم ملی، آمادگی بازیکنان تیم و حضور در جام جهانی صحبت کرده است.

خداراشکر می‌کنم که توانستم بعد از یک دوره طولانی و سخت، دوباره به جمع ملی‌پوشان برگردم. باید از امیر قلعه‌نویی تشکر کنم که این فرصت را دوباره به من و هم‌نسلانم داد تا بتوانیم خودمان را در تیم ملی ثابت کنیم.

با توجه به شرایط فعلی کشور، بچه‌ها حدود ۴۰ تا ۵۰ روز تمرین نداشتند. خود من هم مدت زیادی از تمرین دور بودم. بدن‌ها آماده نیست، اما در این اردو روزی دو جلسه تمرین پرفشار داریم تا هرچه سریع‌تر به شرایط طبیعی برگردیم و بتوانیم برای ادامه برنامه تا جام جهانی آماده شویم.

باید با تمام وجود بازی کنیم، چون این تورنمنت در سطح جهانی دنبال می‌شود. باید طوری تلاش کنیم که از نام خود و کشورمان دفاع کنیم و فراتر از فوتبال، شایستگی مردم ایران را نشان دهیم.

بحث وطن‌پرستی با هر موضوع دیگری فرق می‌کند. برای من افتخار بزرگی است که پیراهن تیم ملی را می‌پوشم و تا زمانی که این فرصت را داشته باشم، صد درصد توانم را می‌گذارم.

