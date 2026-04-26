بین دو نیمه حسابی از خجالت بازیکنان درآمدیم

به گزارش ایلنا، لئون گورتزکا پس از پیروزی دراماتیک ۴ بر ۳ بایرن مونیخ مقابل ماینتس در رقابت‌های بوندس‌لیگا، در گفتگو با شبکه DAZN فاش کرد: «بین دو نیمه حسابی از خجالت ما درآمدند و توبیخ شدیم؛ اما بعد از آن دوباره روی نقاط قوت‌مان تمرکز کردیم.» بایرن که با تغییرات گسترده در ترکیب اصلی وارد زمین شده بود، نیمه اول را با شکست سنگین ۳ بر صفر به رختکن رفت.

گورتزکا که برای اولین بار بازوبند کاپیتانی باواریایی‌ها را بر بازو می‌بست، با اشاره به عملکرد ضعیف قهرمان جدید آلمان در نیمه اول گفت: «بروز چنین افت‌هایی در طول فصل طبیعی است، اما مهم این است که چگونه به آن‌ها واکنش نشان دهید.»

ونسان کمپانی، سرمربی بایرن، با نگاهی به دیدار حساس دور رفت نیمه‌نهایی لیگ قهرمانان اروپا مقابل پاری سن ژرمن که روز سه‌شنبه برگزار می‌شود، استراحت گسترده‌ای به ستاره‌های خود داده بود. دایو اوپامکانو و جاشوا کیمیش حتی به ماینتس سفر نکردند و شش مهره کلیدی دیگر شامل هری کین، جمال موسیالا، مایکل اولیسه، مانوئل نویر، جاناتان تاه و یوسیپ استانیشیچ بازی را از روی نیمکت آغاز کردند. این چرخش گسترده در ترکیب باعث شد بارا ساپوکو اندیایه، هافبک ۱۸ ساله، اولین بازی خود را برای تیم اصلی تجربه کند، هرچند او در این مسابقه روز سختی را پشت سر گذاشت.

در سمت مقابل، ماینتس با استفاده از آشفتگی بایرن، توسط دومینیک کور (دقیقه ۱۵)، پل نبل (دقیقه ۲۹) و شرالدو بکر (دقیقه ۲+۴۵) با برتری قاطع ۳ بر صفر به رختکن رفت.

کمپانی: بازگشت ما ترکیبی از تاکتیک و احساس بود

ونسان کمپانی در پاسخ به سوال خبرنگار «اسکای» درباره آنچه در رختکن به بازیکنانش گفته بود، ابتدا با لبخندی کنایه‌آمیز گفت: «پر از تعریف و تمجید بود!» اما این مربی ۴۰ ساله بلژیکی در ادامه با جدیت بیشتری توضیح داد: «من خودم در دوران بازی‌ام، چه به عنوان کاپیتان و چه بازیکن کلیدی، چنین لحظاتی را تجربه کرده‌ام. در رختکنی بوده‌ام که تیم ۳ بر صفر عقب بوده و احساس می‌کردید بازی تمام شده است. اما باید آن خشم را مدیریت کنید، شکست را نپذیرید و تا آخرین ثانیه به حریف فشار بیاورید. این دقیقاً همان کاری بود که بچه‌ها انجام دادند.»

او تاکید کرد که چنین بازگشت‌هایی بیش از آنکه حاصل تاکتیک باشد، برآمده از «احساس و روحیه» تیم است. کمپانی با شروع نیمه دوم، هری کین و اولیسه را به زمین فرستاد. نیکلاس جکسون در دقیقه ۵۳ یکی از گل‌ها را جبران کرد اما طوفان اصلی بایرن در ۲۰ دقیقه پایانی وزیدن گرفت. با ورود موسیالا و استانیشیچ در دقیقه ۵۷، توان هجومی مونیخی‌ها مضاعف شد.

اولیسه در دقیقه ۷۳ با یک شلیک تماشایی اختلاف را به حداقل رساند و تنها چند دقیقه بعد، موسیالا بازی را به تساوی ۳-۳ کشاند. در نهایت، این هری کین بود که با زدن گل چهارم، کامبک رویایی مونیخی‌ها را تکمیل کرد. گورتزکا با خوش‌بینی نسبت به این ماراتن جذاب گفت: «در نهایت، این برد خیلی بیشتر از یک پیروزی ۳ بر صفرِ معمولی چسبید و هیجان‌انگیز بود.»

خط و نشان بایرن برای پاریس

اگرچه این مسابقه با توجه به قطعی شدن سی‌وپنجمین قهرمانی بایرن در هفته گذشته (پس از برد ۴-۲ مقابل اشتوتگارت)، تاثیری در جدول نداشت، اما این بازگشت باشکوه برای افزایش اعتمادبه‌نفس شاگردان کمپانی پیش از سفر به پاریس حیاتی بود.

بایرن مونیخ روز سه‌شنبه در دور رفت نیمه‌نهایی لیگ قهرمانان به مصاف PSG می‌رود و هشت روز بعد در آلیانتس آرنا میزبان بازی برگشت خواهد بود تا تکلیف یکی از فینالیست‌های این فصل مشخص شود؛ برنده این تقابل در فینال به مصاف یکی از دو تیم آرسنال یا اتلتیکو مادرید خواهد رفت.

