نخستین طلای ایران در سانیا ۲۰۲۶ با پرتاب حسن عجمی بختیاروند

ملی‌پوش دوومیدانی ایران با ثبت رکورد ۲۰.۱۷ متر در ماده پرتاب وزنه، اولین مدال طلای کاروان کشورمان در بازی‌های آسیایی ساحلی سانیا ۲۰۲۶ را به دست آورد.

به گزارش ایلنا، حسن عجمی بختیاروند در رقابت ماده پرتاب وزنه موفق شد با رکورد ۲۰.۱۷ متر به مقام نخست برسد و نخستین مدال و طلای کاروان ایران در این دوره از بازی‌ها را به نام خود ثبت کند.

این رقابت با حضور ۹ ورزشکار از ۵ کشور برگزار شد؛ دو نماینده از ایران، دو نماینده از چین، دو نماینده از سریلانکا، دو نماینده از تایلند و یک ورزشکار از ازبکستان در آن شرکت داشتند.

در پایان این مسابقه، دو ورزشکار چینی با رکوردهای ۱۹.۹۵ و ۱۹.۶۹ متر به ترتیب در جایگاه‌های دوم و سوم ایستادند. مهران خوراند دیگر نماینده ایران نیز با رکورد ۱۷.۶۳ متر در رده پنجم قرار گرفت.

