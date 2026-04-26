بحران در اردوی مانشافت؛ ستاره آلمانی در یک قدمی وداع با جام جهانی

به گزارش ایلنا، کای هاورتز در جریان تقابل حساس آرسنال و نیوکاسل در لیگ برتر انگلیس، تنها کمی پس از گذشت سی دقیقه از شروع بازی، به دلیل مصدومیت مجبور به ترک میدان شد.

ستاره آلمانی آرسنال که پاس تک گل زودهنگام تیمش را به ابرچی ازه داده بود، حدود ۲۰ دقیقه بعد با چهره‌ای برافروخته و دردی آشکار روی زمین افتاد. بازبینی تصاویر تلویزیونی در لحظات اولیه، علت دقیقی برای این آسیب‌دیدگی نشان نداد، اما وخامت اوضاع زمانی مشخص شد که تیم پزشکی آرسنال چندین دقیقه روی خط طولی زمین مشغول مداوای او بودند. در نهایت، هاورتز با چهره‌ای مغموم و در حالی که به شدت می‌لنگید، جای خود را در دقیقه ۳۴ به ویکتور گیوکرش داد. توماس هیتس‌ل‌پرگر، کارشناس شبکه اسکای، احتمال داد که این بازیکن از ناحیه کشاله ران دچار آسیب شده باشد.

در حال حاضر میزان دقیق دوری این بازیکن سابق لورکوزن مشخص نیست و انتظار می‌رود پس از بررسی‌های دقیق‌تر، وضعیت نهایی او اعلام شود.

تیم ملی آلمان؛ آیا هاورتز هم مثل گنابری جام جهانی را از دست می‌دهد؟

واکنش هاورتز هنگام خروج از زمین، گمانه‌زنی‌ها درباره جدی بودن این مصدومیت را تقویت کرده و حالا حضور او در جام جهانی با تردیدی جدی روبروست. این بازیکن ۲۶ ساله که به تازگی و از اواسط ژانویه پس از یک دوره طولانی دوری از میادین به ترکیب بازگشته بود، حالا دوباره با یک بدشانسی بزرگ روبرو شده است.

هیتس‌ل‌پرگر، ملی‌پوش سابق آلمان، در این باره گفت: «وقتی مدام مصدوم می‌شوید، رفته‌رفته اعتماد خود را به بدنتان از دست می‌دهید.» ستاره آرسنال یکی از مهره‌های کلیدی و قطعی لیست ناگلزمان برای جام جهانی محسوب می‌شد و حتی شنیده می‌شد که سرمربی مانشافت روی او به عنوان گزینه اول خط حمله برای تورنمنت تابستان حساب ویژه‌ای باز کرده است.

غیبت احتمالی هاورتز در جام جهانی، ضربه سنگینی به برنامه‌های ناگلزمان خواهد بود؛ چرا که او پیش از این سرژ گنابری، دیگر ستاره تاثیرگذار خود را به دلیل آسیب‌دیدگی عضله نزدیک‌کننده از دست داده است.

نگرانی آرسنال در حساس‌ترین مقطع فصل

هاورتز که تقریباً تمام بازه زمانی فوریه ۲۰۲۵ تا ژانویه ۲۰۲۶ را به دلیل مصدومیت از دست داده بود، به تازگی توانسته بود به ترکیب اصلی توپچی‌ها بازگردد و فرم ایده‌آل خود را بازیابی کند. او حتی در دو بازی دوستانه اخیر آلمان مقابل سوئیس و غنا نیز فیکس بود که اولین بازی‌های ملی او از نوامبر ۲۰۲۴ به شمار می‌رفت.

در حالی که کمتر از هفت هفته تا اولین بازی آلمان در جام جهانی مقابل کوراسائو باقی مانده، آرسنال نیز به شدت نگران وضعیت اوست. شاگردان آرتتا از یک سو در کورس میلی‌متری قهرمانی لیگ برتر با منچسترسیتی هستند و از سوی دیگر، هفته آینده باید در دور رفت نیمه‌نهایی لیگ قهرمانان اروپا به مصاف اتلتیکو مادرید بروند. غیبت هاورتز در این مقطع می‌تواند برنامه‌های آرتتا برای کسب دوگانه را به چالش بکشد.

