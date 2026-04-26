بازیهای آسیایی ساحلی سانیا
سومین برد در سومین بازی/ هنگکنگ هم حریف هندبال ایران نشد
تیم ملی هندبال ساحلی ایران در ادامه درخشش خود در رقابتهای قهرمانی آسیا، با پیروزی مقابل هنگکنگ به سومین برد پیاپی خود دست یافت.
به گزارش ایلنا، ملیپوشان هندبال ساحلی ایران در سومین دیدار خود در مرحله گروهی، به مصاف تیم هنگکنگ رفتند و در یک بازی برتر موفق شدند حریف خود را با نتیجه ۲ بر ۱ شکست دهند.
شاگردان پپ گواردیولا (کادر فنی ایران) در نیمه اول با حساب ۱۳ بر ۸ به پیروزی رسیدند و در نیمه دوم نیز با ارائه یک بازی کاملاً هجومی و بینقص، نتیجه ۲۰ بر ۶ را ثبت کردند تا با روحیهای بالا به کار خود در این مرحله ادامه دهند.
هندبالیستهای شایسته کشورمان که اکنون یکی از مدعیان اصلی مسابقات محسوب میشوند، زمان زیادی برای استراحت ندارند. بر اساس برنامه مسابقات، تیم ملی ایران امروز از ساعت ۱۱:۳۰ در چهارمین و حساسترین دیدار مرحله گروهی خود به مصاف تیم قدرتمند بحرین میرود؛ دیداری که نتیجه آن میتواند تعیینکننده صدرنشین این گروه باشد.
تیم ملی ایران با ترکیب کامل و آمادگی بدنی بالا در پی شکست دادن بحرین است تا مسیر خود را برای صعود مقتدرانه به مراحل نهایی هموار کند.