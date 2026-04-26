یایسله: تمرکزم فقط روی الاهلی است

سرمربی آلمانی الاهلی پس از قهرمانی در لیگ نخبگان آسیا، شایعات حضورش در چلسی را رد کرد و تأکید کرد تمام تمرکزش روی ادامه کار با تیمش است.

به گزارش ایلنا،  ماتیاس یایسله، سرمربی آلمانی الاهلی عربستان، پس از پیروزی یک بر صفر تیمش مقابل ماچیدا ژاپن در فینال لیگ نخبگان آسیا  که در ورزشگاه الانماء جده برگزار شد، به شایعات اخیر درباره احتمال حضورش در چلسی واکنش نشان داد.

در روزهای اخیر اخباری درباره احتمال بازگشت این مربی ۳۸ ساله به فوتبال اروپا و نشستن روی نیمکت چلسی مطرح شده بود، اما یایسله این گمانه‌زنی‌ها را رد کرد و گفت: «از زمانی که بازیکن بودم یاد گرفتم درباره شایعات صحبت نکنم. تمام این حرف‌ها درست نیست و تمرکز من فقط روی کارم در الاهلی است. حالا باید درباره این قهرمانی صحبت کنیم.»

او با ابراز رضایت از عملکرد تیمش ادامه داد: «چه می‌توانم بگویم؟ واقعاً بسیار افتخار می‌کنم. همه احساس غرور دارند. ما مقابل هواداران‌مان بازی کردیم و آنها انرژی، انگیزه و قدرت زیادی به تیم دادند تا این عنوان را به دست بیاوریم.»

سرمربی الاهلی درباره روند بازی توضیح داد: «می‌دانستیم حریف تیمی منظم و سرسخت است و گل زدن به آنها آسان نیست. بعد از اخراج یکی از بازیکنان‌مان کار سخت‌تر هم شد، اما در نهایت یک دستاورد تاریخی رقم زدیم که مهم‌ترین نکته برای ماست.»

او درباره تصمیمات فنی پس از اخراج افزود: «با بازیکنان صحبت کردیم و از آنها خواستیم هرچه در توان دارند در زمین بگذارند. همین اتفاق هم افتاد؛ تیم خوب بازی کرد و توانست به پیروزی برسد.»

یایسله همچنین به صحنه اخراج اشاره کرد و گفت: «این یک اشتباه از سوی بازیکن بود و در چنین مسابقاتی باید روی اعصاب‌مان کنترل بیشتری داشته باشیم.»

سرمربی الاهلی در پایان اظهار داشت: «الان جشن می‌گیریم، اما باید به لیگ هم فکر کنیم. دو روز جشن خواهیم گرفت و سپس به کار برمی‌گردیم.»

 

اخبار مرتبط
