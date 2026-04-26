محرز: دفاع ماچیدا را به سختی باز کردیم

به گزارش ایلنا، ریاض محرز، وینگر الجزایری الاهلی عربستان، پس از نقش مهمش در قهرمانی تیمش در لیگ نخبگان آسیا، در گفت‌وگویی کوتاه درباره این دیدار صحبت کرد؛ قهرمانی‌ای که دومین عنوان آسیایی الاهلی محسوب می‌شود و در شبی تاریخی در ورزشگاه الانماء جده به دست آمد.

الاهلی در این مسابقه با نتیجه دو بر صفر ماچیدا ژاپن را شکست داد تا ضمن تکرار قهرمانی، برای دومین فصل متوالی جام قاره را بالای سر ببرد.

محرز پس از پایان بازی گفت: «بدون شک بازی بسیار سختی برابر تیمی سرسخت داشتیم که در انتقال‌ها عالی کار می‌کرد و از نظر بدنی در شرایط خوبی بود، اما ما مقاومت کردیم و در نهایت توانستیم پیروز شویم.»

او ادامه داد: «تیم ژاپنی کاملاً دفاعی بازی می‌کرد و واقعاً نمی‌دانم چگونه توانستیم این دفاع را باز کنیم، اما در نهایت گل زدیم و برنده شدیم. از هواداران هم بابت حمایت فوق‌العاده‌شان تشکر می‌کنم.»

محرز در پایان اظهار داشت: «بعد از اخراج زکریا هوساوی تحت فشار زیادی قرار گرفتیم، اما انسجام‌مان را حفظ کردیم و توانستیم برای دومین بار قهرمان شویم. حالا وقت آن است که از این لحظه لذت ببریم.»

انتهای پیام/