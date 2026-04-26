البریکان: احساس قهرمانی با الاهلی قابل توصیف نیست

به گزارش ایلنا، الاهلی عربستان با پیروزی یک بر صفر برابر ماچیدا ژاپن برای دومین سال پیاپی قهرمان لیگ نخبگان آسیا شد؛ دیداری فشرده که با گل دیرهنگام فراس البریکان در وقت‌های اضافه به سود نماینده عربستان پایان یافت.

البریکان در دقیقه ۹۶ نیمه اول وقت‌های اضافه و روی پاس فرانک کسیه با ضربه‌ای دقیق دروازه ماچیدا را باز کرد تا گل قهرمانی الاهلی را به ثمر برساند و نقش اصلی این موفقیت را ایفا کند.

او پس از پایان مسابقه در واکنش به این قهرمانی گفت: «احساسی دارم که قابل توصیف نیست. خدا را بابت این قهرمانی شکر می‌کنم و واقعاً نمی‌توانم میزان خوشحالی‌ام را بیان کنم. بازی بسیار سختی بود، آن هم در زمین خودمان و مقابل هواداران‌مان. مدت زیادی را با یک بازیکن کمتر بازی کردیم، اما حمایت تماشاگران همیشه با ما بود و این کمترین کاری بود که می‌توانستیم برایشان انجام دهیم.»

مهاجم الاهلی همچنین از نقش هواداران تمجید کرد و گفت حضور آن‌ها در ورزشگاه مثل یک بازیکن دوازدهم به تیم انرژی داد و تأثیر زیادی در رسیدن به این موفقیت داشت.

البریکان درباره مسیر قهرمانی تیمش نیز توضیح داد که رسیدن به این عنوان کار آسانی نبوده و همه بازیکنان در طول رقابت‌ها زحمت زیادی کشیده‌اند. به گفته او این قهرمانی نتیجه تلاش و فداکاری جمعی بازیکنان الاهلی است.

او درباره سختی فینال هم گفت بازی از نظر بدنی و ذهنی بسیار دشوار بوده، به‌ویژه در دقایق پایانی که تیم تحت فشار قرار داشت، اما روحیه تیمی باعث شد بازیکنان تا آخرین لحظه مقاومت کنند.

البریکان در ادامه تأکید کرد: «الاهلی باشگاهی بزرگ است و باید همیشه برای قهرمانی بجنگد. هدف ما ادامه این مسیر و خوشحال کردن هواداران در آینده است.»

او در پایان درباره شرایط شخصی‌اش گفت نشستن روی نیمکت آسان نیست، اما همیشه تلاش می‌کند آماده باشد تا هر زمان که به او نیاز شد به تیم کمک کند. مهاجم الاهلی همچنین تأکید کرد تمرکزش روی رقابت با بازیکنان خارجی نیست و فقط به این فکر می‌کند که چه کمکی می‌تواند به تیمش ارائه دهد.

