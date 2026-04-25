ترکیب ماچیدا مقابل الاهلی

به گزارش ایلنا، در دیداری که به میزبانی الاهلی برگزار می‌شود، ماچیدا زلویا پس از کنار زدن شباب الاهلی در مرحله قبل، اکنون در مسیر کسب اولین قهرمانی آسیایی تاریخ خود برابر الاهلی عربستان قرار گرفته است.

این تیم منسجم با سه بازیکن خارجی کم‌نام‌ونشان و هشت بازیکن ژاپنی وارد زمین خواهد شد؛ ترکیبی که هیچ ملی‌پوش ژاپنی در آن دیده نمی‌شود و قرار است با سیستم ۴-۳-۳ مقابل ستارگان پرشمار الاهلی صف‌آرایی کند.

ترکیب ماچیدا به این شرح است:

کاسی تانی، گن شوجی، دایهاچی اوکامارا، یوتا ناکایاما، هوتاکا ناکامورا، نتا لاوی، هیرویوکی مائه، کوتارو هایاشی، اریک، تته ینگی، یوکی سوما

