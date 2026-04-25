اعلام ترکیب الاهلی برای قهرمانی آسیا

به گزارش ایلنا، امروز تیم الاهلی با ترکیب نام آشنا و پرمهره خود به مصاف ماچیدا زلویا خواهد رفت. در این دیدار حساس تنها دو بازیکن عربستانی در ترکیب اصلی حضور خواهند داشت و به عنوان مدافعان کناری بازی خواهند کرد و سایر نفرات را بازیکنان خارجی تشکیل می‌دهند.

سرشناس‌ترین نفرات فرانک کسیه، ریاض محرز، ایوان تونی و ادوارد مندی هستند که هر کدام با سابقه طولانی درخشش در تیمهای بزرگ وارد فینال آسیا خواهند شد.

الاهلی در صورت پیروزی در این مسابقه با دفاع از عنوان قهرمانی طلسم الاتحاد عربستان در دبل قهرمانی را خواهد شکست. آخرین بار ۲۰ سال پیش تیمی موفق به دبل شده بود.

ترکیب الاهلی به این شرح است:

ادوارد مندی، مریح دنیرال، راجر ایبانز، ریان حامد، زکریا الهوساوی، والنتین ادوا، فرانک کسیه، ریاض محرز، انزو میلو، وندرسون گالنو، ایوان تونی

انتهای پیام/