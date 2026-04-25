پیروزی مقتدرانه کبدی ساحلی ایران مقابل بنگلادش در سانیا ۲۰۲۶
به گزارش ایلنا، تیم ملی کبدی ساحلی ایران روز شنبه پنجم اردیبهشت در چارچوب ششمین دوره بازیهای آسیایی ساحلی سانیا۲۰۲۶ برابر تیم بنگلادش به میدان رفت و با ارائه نمایشی برتر، با نتیجه ۴۷ بر ۳۱ به پیروزی رسید.
ترکیب تیم ملی ایران در این رقابت شامل محمد ملاک، مسلم راشکی، علی سورتچی، مبین نظری، امیرحسین علیزاده و ماهان فرجی بود. هدایت این تیم را فرهاد کمال غریبی به عنوان سرمربی برعهده دارد و محسن والوریان نیز سرپرست تیم ملی است.