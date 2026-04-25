به گزارش ایلنا، امیرمهدی علوی پس از جلسه هیئت‌رئیسه فدراسیون فوتبال گفت: در این نشست موضوعات مختلفی از جمله اتفاقات اخیر برای تیم ملی بانوان در استرالیا و بررسی شرایط لیگ برتر مطرح شد. او اعلام کرد هنوز تصمیم نهایی درباره معرفی نمایندگان ایران در آسیا گرفته نشده و فدراسیون در تماس مستمر با AFC است.

او درباره آماده‌سازی تیم ملی بیان کرد: دو بازی درون‌تیمی در اردوهای داخلی برگزار می‌شود و سپس تیم ملی برای دیدارهای دوستانه راهی ترکیه خواهد شد. مراحل اعزام به جام جهانی نیز توسط مدیر تیم ملی گزارش شده است.

سخنگوی فدراسیون درباره مشکلات باشگاه‌ها توضیح داد: چندین باشگاه اعلام کرده‌اند توان ادامه فصل و خرید بازیکن خارجی را ندارند و اثر شرایط اقتصادی بر فوتبال آشکار است؛ بنابراین این مسائل در جلسه بعدی سازمان لیگ بررسی می‌شود.

علوی در واکنش به اظهارات رئیس‌جمهور آمریکا گفت: فوتبال جای سیاست‌ورزی نیست و کشور میزبان حق ندارد درباره حضور تیم‌های صعود‌کرده اظهارنظر کند. او افزود: مگر می‌شود کشوری میزبان جام جهانی باشد و به کشوری دیگر حمله کند؟ این سخنان نگرانی‌هایی درباره تأمین امنیت مسابقات ایجاد کرده است.

وی با اشاره به مشکلات احتمالی در صدور ویزا برای اعضای تیم ملی افزود: تاکنون اتفاق تازه‌ای نیفتاده و قرار است درخواست‌های ویزا از طریق آنکارا پیگیری شود. فیفا تأکید کرده هیچ تیمی نباید دغدغه ویژه‌ای داشته باشد.

او درباره برنامه‌های لیگ و تیم ملی گفت: تلاش فدراسیون این است که لیگ فصل آینده پیش از جام ملت‌های آسیا حداقل یک دور کامل برگزار شود. برنامه‌های جشن بدرقه و رونمایی از پیراهن تیم ملی نیز در حال نهایی شدن است.

علوی درباره افزایش احتمالی سهمیه ایران در لیگ نخبگان آسیا اظهار داشت: اگر طرح افزایش تعداد تیم‌ها در کمیته اجرایی AFC تصویب شود، نمایندگان ایران پس از پایان جام جهانی معرفی خواهند شد.

وی همچنین درباره واکنش ایتالیایی‌ها به شایعه جایگزینی به‌جای ایران توضیح داد: این ادعا ضربه‌ای بزرگ‌تر از ناکامی در راه صعود به جام جهانی به فوتبال ایتالیا وارد کرد، زیرا این کشور عدم صعود را پذیرفته است.

