بازیهای آسیایی ساحلی سانیا ۲۰۲۶
شروع قدرتمند واترپلوی ساحلی ایران در سانیا با برد برابر هنگکنگ
تیم ملی واترپلوی ساحلی ایران در نخستین دیدار خود در بازیهای آسیایی ساحلی سانیا ۲۰۲۶، با عملکردی برتر مقابل هنگکنگ به پیروزی رسید.
به گزارش ایلنا، تیم ملی واترپلوی ساحلی ایران در آغاز رقابتهای ششمین دوره بازیهای آسیایی ساحلی سانیا ۲۰۲۶، موفق شد مقابل تیم هنگکنگ به برتری دست پیدا کند.
این مسابقه در قالب چهار نیمه پنج دقیقهای برگزار شد و ملیپوشان ایران توانستند در سه نیمه از چهار نیمه بازی عملکرد بهتری داشته باشند و در نهایت پیروز میدان شوند. با این نتیجه، تیم ملی ایران شروع امیدوارکنندهای در رقابتهای واترپلوی ساحلی بازیهای آسیایی ثبت کرد.