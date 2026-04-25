درخشش مطاعی در مسابقات شنای عمان

به گزارش ایلنا، امیر مطاعی، شناگر ملی‌پوش کشورمان که زیر نظر فدراسیون تمرینات خود را در عمان دنبال می‌کند، در رقابت‌های بین‌المللی این کشور عملکردی چشمگیر از خود به جا گذاشت و توانست حدنصاب‌های جدیدی در دو ماده ۵۰ و ۱۰۰ متر قورباغه مسافت کوتاه ایران ثبت کند.

مطاعی در ماده ۵۰ متر قورباغه با زمان ۲۶ ثانیه و ۷۶ صدم ثانیه علاوه بر قهرمانی، رکورد ملی این ماده را ارتقا داد و اختلاف فنی قابل توجهی نیز با رقبا ایجاد کرد. او در ماده ۱۰۰ متر قورباغه نیز با ثبت زمان ۵۸ ثانیه و ۸۶ صدم ثانیه از خط پایان گذشت؛ رکوردی که بهبود ۳.۳۸ ثانیه‌ای نسبت به بهترین زمان قبلی او محسوب می‌شود.

