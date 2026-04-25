ستارهها از من ناراضی هستند
نگرانی پپ در آستانه نبرد حساس در نیمهنهایی جام حذفی
پپ گواردیولا با ابراز نگرانی از شرایط تیمش پیش از دیدار سرنوشتساز مقابل ساوتهمپتون، اعتراف کرد که نیمکتنشین کردن ستارههای بزرگ در بازیهای حیاتی باعث شده تا آنها از دست او خوشحال نباشند
به گزارش ایلنا، منچسترسیتی خود را برای تقابل با ساوتهمپتون در ومبلی آماده میکند؛ این در حالی است که پپ گواردیولا اعتراف کرد در این برهه حساس از فصل، با خستگی مفرط بازیکنانش دستوپنجه نرم میکند. سرمربی سیتی تا روز جمعه هنوز در حال کلنجار رفتن با ترکیب اصلی خود بود و قصد داشت تصمیم نهایی را در طول سفر با قطار به مقصد لندن اتخاذ کند.
در حالی که گواردیولا غیبت رودری را به دلیل مشکل کشاله ران قطعی اعلام کرده، هنوز نسبت به میزان آمادگی سایر مهرههای اصلی خود که در پیروزیهای این هفته مقابل آرسنال و برنلی حضور داشتند، تردید دارد.
هراس از خستگی و وضعیت زمین ومبلی
قدیسها که برای صعود به لیگ برتر تلاش میکنند، ۲۰ بازی است که طعم شکست را نچشیدهاند و در مرحله یکچهارم نهایی همین ماه، آرسنال را حذف کردند. نگرانیهای گواردیولا درباره خستگی تیم، به وضعیت چمن ومبلی و تاثیری که میتواند بر ساق پاهای بازیکنانش بگذارد نیز مربوط میشود. او در این باره گفت:
«بازی با آرسنال از نظر احساسی بسیار طاقتفرسا بود که این موضوع طبیعی است. سه روز بعد با برنلی بازی کردیم و سه روز بعد هم باید به مصاف ساوتهمپتون برویم. بازیکنان ما به شدت خسته بودند. پس از آن هم یک سفر سه ساعته با قطار تا هتل در پیش است. چمن آنجا همیشه ضخیم و سنگین است؛ افکار زیادی در ذهن دارم که هنوز باید روی آنها تمرکز کنم.»
بازیکنان سیتی در فصلهای اخیر دو بار از وضعیت زمین مسابقه گلایه کردهاند؛ روبن دیاز در سال گذشته و کایل واکر در سال ۲۰۲۴ که هر دو مورد مربوط به بازیهای خارج از خانه مقابل ناتینگهام فارست بود. انتظار میرود جیمز ترافورد درون دروازه قرار بگیرد و مهرههایی نظیر جان استونز، ساوینیو و تیجانی ریندرز برای حضور در ترکیب اصلی تلاش کنند.
نارضایتی در رختکن و هراس از مصدومیت
گواردیولا اعتراف کرد که استفاده از یک ترکیب ثابت ۱۱ نفره در بازیهای بزرگ هفتههای اخیر، باعث ناامیدی برخی از اعضای تیم شده است. این سرمربی کاتالان افزود:
«بازیکنانی که بازی نمیکنند چندان خوشحال نیستند. میدانید، در هفتههای اخیر بازیهای با فاصله طولانی داشتیم و من کمتر چرخشی عمل کردم. ما در پنج یا شش بازی اخیر تنها یک گل دریافت کردهایم. اکنون باید به این موضوع فکر کنم، زیرا امروز که دومین روز پس از بازی با برنلی است، بازیکنان همچنان خسته هستند و کمی تحلیل رفتهایم. برخی فیزیوتراپها به من هشدار دادهاند که مراقب فلان بازیکن باشم، چون با توجه به سوابقشان، احتمال مصدومیت وجود دارد. اگر الان بازیکنی مصدوم شود، همه چیز برای او تمام است. من میخواهم بازیکنانم را برای بازی با اورتون و تا پایان فصل در اختیار داشته باشم.»
تمجید از مدیریت باشگاه بابت ثبات قیمت بلیتها
در همین حال، گواردیولا که به دنبال رسیدن به چهارمین فینال پیاپی جام حذفی است، از مدیران سیتی بابت تثبیت قیمت بلیتها تمجید کرد. در حالی که اکثر تیمهای لیگ برتری قیمت بلیتهای خود را افزایش دادهاند، تصمیم سیتی پس از ماهها گفتگو با نمایندگان هواداران اتخاذ شد. کوین پارکر، دبیر کل کانون هواداران رسمی باشگاه، از این خبر غیرمنتظره ابراز شگفتی کرد و گواردیولا نیز معتقد است این اقدام پیامی مثبت ارسال میکند:
«باید به رئیس و مدیر اجرایی باشگاه تبریک بگویم. این حرفه بدون هواداران کار نمیکند؛ درست مثل دوران کووید خواهد شد. باشگاه برای خرید بهترین بازیکنان ممکن به منابع مالی نیاز دارد، اما وقتی مدیران فکر میکنند میتوانند این منابع را از راه دیگری تامین کنند، ارزش زیادی دارد. این نشان میدهد که این باشگاه چقدر خاص است.»