واکاوی گذشته ستارههای تاتنهام توسط دیزربی
روبرتو دیزربی با هدف انگیزه دادن به بازیکنان تاتنهام برای غلبه بر ولوز، به بازخوانی مسیر دشوار و تجربیات گذشته آنها روی آورده است.
به گزارش ایلنا، روبرتو دیزربی برای بازسازی روحیه درهمشکسته ستارههای تاتنهام، از تاکتیک نمایش فیلمهای دوران درخشش آنها استفاده میکند. سرمربی جدید اسپرز اطمینان دارد که کلید فرار از سقوط، در بازگشت اعتمادبهنفس به ساقهای بازیکنان نهفته است.
دیزربی: به جای نقصها، بر تواناییهایمان تمرکز میکنیم
در آستانه سفر حیاتی روز شنبه به خانه ولورهمپتون، دیزربی با لحنی صادقانه از باور خود به توانمندیهای تیمش سخن گفت. او معتقد است تکرار مداوم اشتباهات تنها باعث تخریب ذهن بازیکنان میشود و باید رویکردی مثبتگرایانه در پیش گرفت.
«من صادق و بیریا هستم؛ وقتی به چیزی باور نداشته باشم، آن را به زبان نمیآورم. اطمینان دارم که آنها بازیکنان خوبی هستند. نمیدانم در گذشته و پیش از آمدن من با مربیان دیگر چه اتفاقاتی افتاده است، اما میخواهم به آنها نشان دهم در چه زمینههایی در زمین تخصص دارند، زیرا تواناییهای فوقالعادهای دارند. کیفیت آنها برای پیروزی در بازیها و بقا در لیگ کافی است. اگر هر روز درباره اشتباهات صحبت کنید، ذهن بازیکن روی همان نقصها میماند. ما باید مثبتاندیش باشیم.»
تلاش همهجانبه برای احیای ستارههای خاموش
دیزربی علاوه بر تمرینات سخت میدانی، از هر ابزاری برای تاثیرگذاری بر بازیکنانش بهره میبرد. او برای احیای رندال کولو موانی، مهاجم دور از فرم خود، کلیپهایی از دوران پرفروغش در اینتراخت فرانکفورت (جایی که ۲۶ گل در ۵۰ بازی به ثمر رسانده بود) را از یوتیوب و سایر پلتفرمها استخراج کرده و به او نشان میدهد. این مربی ۴۶ ساله در این باره میگوید:
«زمان نداریم و باید برای بقا در لیگ، تمام جوانب را در نظر بگیریم. گاهی کلمات من کافی نیستند و سعی میکنم راهکار درستی برای ارتباط با هر بازیکن پیدا کنم. گاهی با یک ویدیو به نتیجه میرسید، گاهی با حرف زدن و گاهی حتی با صرف یک نوشیدنی در کنار هم.»
در جستوجوی پیروزی دگرگونکننده
دیدار مقابل ولوز، سومین تجربه دیزربی روی نیمکت اسپرز خواهد بود. او در اولین بازی مغلوب ساندرلند شد و در دومین گام، در حالی که تا لحظات پایانی از برایتون پیش بود، با گل دقیقه ۹۵ پیروزی را با تساوی عوض کرد. اگرچه نشانههای امیدوارکنندهای در بازی تیم دیده میشود، اما با باقی ماندن تنها ۵ مسابقه، زمان به سرعت در حال از دست رفتن است. دیزربی با یادآوری دوران حضورش در برایتون و برتری ۴ بر یک مقابل چلسی پس از ۵ بازی ناکامی، معتقد است نتایج همه چیز را تغییر میدهند:
«پیروزی در یک مسابقه میتواند به ما و بازیکنان انرژی، اعتمادبهنفس و مثبتاندیشی بیشتری تزریق کند.»
نقش محوری مدیسون در رختکن
دیزربی بار دیگر تلاش خواهد کرد تا از روحیه مثبت جیمز مدیسون بهره ببرد؛ بازیکنی که حضورش در لیست ذخیرههای بازی با برایتون باعث شگفتی شد، هرچند حتی گرم هم نکرد و مشخص بود شرایط بازی ندارد. مدیسون که از تابستان گذشته به دلیل آسیبدیدگی رباط زانو خانهنشین بوده، همچنان آماده حضور در میدان نیست. سرمربی ایتالیایی درباره وضعیت او گفت:
«او هنوز در دسترس نیست، به خصوص در این هفته. او کمی درد داشت اما مشکل چندان جدی نیست. با این حال، او همراه ما روی نیمکت خواهد بود چون حضورش، چه بازی کند و چه نکند، اهمیت زیادی دارد. قطعاً اگر بازی کند بهتر است، اما او یک رهبر و یک شخصیت مثبت برای تیم است.»
تاتنهام اکنون با بحران ۱۵ بازی متوالی بدون برد در لیگ برتر دستوپنجه نرم میکند؛ روندی که از ماه دسامبر آغاز شده و تنها یک قدم تا برابری با بدترین رکورد تاریخ باشگاه فاصله دارد. دیزربی امیدوار است با این متدهای روانشناختی، طلسم ناکامیهای اسپرز را در ولورهمپتون بشکند.