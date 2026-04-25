پاسخ صریح فابرگاس به شایعه حضور در چلسی
اسطوره به بازگشت چراغ سبز نشان داد؟
سسک فابرگاس، سرمربی موفق کومو، با اشاره به اینکه حضور در لیگ برتر انگلیس بزرگترین رویای هر مربی است، به شایعات جانشینی لیام روزنیور در چلسی واکنش نشان داد.
به گزارش ایلنا، ستاره سابق چلسی، سسک فابرگاس، تاکید کرده است که تمام تمرکزش بر مسئولیت خود در کومو معطوف است؛ این اظهارات پس از آن مطرح شد که مالک باشگاه اعلام کرد در صورت تمایل فابرگاس برای هدایت این غول لیگ برتری، مانع او نخواهد شد. چلسی پس از برکناری لیام روزنیور در روز چهارشنبه، جستوجوی خود را برای یافتن سرمربی جدید آغاز کرده است.
روزنیور تنها پس از ۱۰۶ روز فعالیت از کار برکنار شد؛ مدیران چلسی پس از متحمل شدن پنج شکست متوالی در لیگ برتر بدون حتی یک گل زده، تصمیم به اخراج او گرفتند. در همین حال، قرار است کالوم مکفارلین تا پایان فصل به عنوان سرمربی موقت فعالیت کند که نخستین چالش او دیدار نیمهنهایی جام حذفی مقابل لیدز در روز یکشنبه خواهد بود.
فابرگاس ۳۸ ساله که در نخستین تجربه سرمربیگری خود در کومو تحسینها را برانگیخته، به عنوان یکی از گزینههای جدی جانشینی روزنیور مطرح شده است. او بین سالهای ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۹ در چلسی بازی کرد و همراه با این تیم دو عنوان قهرمانی لیگ برتر، جام حذفی، لیگ اروپا و جام اتحادیه را بالای سر برد.
با این حال، فابرگاس پافشاری میکند که تمرکزش تنها روی پنج مسابقه باقیمانده فصل کومو است؛ تیمی که اکنون در رتبه پنجم قرار دارد و روز شنبه برای کسب سهمیه رقابتهای اروپایی به مصاف جنوا خواهد رفت. این مربی اسپانیایی همچنین افزود که اظهارات میروان سووارسو، رئیس باشگاه کومو، درباره آیندهاش را ندیده است. فابرگاس در کنفرانس مطبوعاتی پیش از بازی گفت:
«حرفی در این باره ندارم؛ فکر کردن به این مسائل در حال حاضر احمقانه است و تمرکز من روی بازی بعدی مقابل جنواست. من معتقدم که به فصل مربیگریام در کومو ادامه خواهم داد و روی بازیهای پیشرو تمرکز میکنم. دیوانگی است اگر به چیزی جز این پنج بازی و رساندن تیمم به مسابقات اروپایی برای اولین بار در تاریخ فکر کنم. من هیچ کامنتی از طرف رئیس باشگاه نشنیده و ندیدهام، جز اینکه او به من گفته ارزش بسیار زیادی برای من قائل است.»
پیش از این، سووارسو در گفتگو با «سیتی ایام» اعلام کرده بود که فابرگاس «اگر بخواهد، برای رفتن به چلسی آزاد است». او در این باره گفته بود:
«اگر این اتفاق او را خوشحال میکند، تصمیم با خودش است. شما میخواهید کارکنانتان تا حد ممکن نزد شما بمانند، اما در نهایت، ما مالک او نیستیم و او اگر مایل باشد، برای رفتن به چلسی آزاد است.»