از او انتظار داریم تعیینکننده باشد
درخواست آرتتا از ستاره آرسنال برای درخشش در مسیر قهرمانی
میکل آرتتا در آستانه بازگشت بهموقع بوکایو ساکا از بند مصدومیت آشیل، این ستاره ملیپوش را به چالش کشید تا با درخشش خود، آرسنال را به سمت قهرمانی در لیگ برتر هدایت کند.
به گزارش ایلنا، توپچیها با بازگشت احتمالی ساکا به لیست تیم برای تقابل حساس خانگی روز شنبه مقابل نیوکسل، با روحیه مضاعفی روبرو شدهاند. این ملیپوش انگلیسی از زمان فینال جام اتحادیه به دلیل مصدومیت آشیل دور از میادین بود؛ دورانی که برای آرسنال بسیار سخت گذشت و آنها در پنج بازی تنها یک بار طعم پیروزی را چشیدند. حضور او در این مقطع حساس، درست زمانی که آرسنال به دنبال شکستن طلسم دو شکست متوالی و بازگشت به کورس مدعیان است، حیاتی به نظر میرسد.
در انتظار جادوی ستاره اول
آرتتا فاش کرد که بال ستاره تیمش در تمرینات روز جمعه با «روحیهای عالی» ظاهر شده و بار دیگر بر جایگاه این بازیکن ۲۴ ساله به عنوان تاثیرگذارترین چهره تیم تاکید کرد. سرمربی توپچیها امیدوار است که این مهاجم بلافاصله به فرم ایدهآل خود بازگردد؛ فرمی که باعث شده آرسنال در این فصل، ۷۳ درصد از بازیهای لیگ را که ساکا در ترکیب اصلی حضور داشته، با پیروزی پشت سر بگذارد. آرتتا با تاکید بر انتظارات بالایی که از ساکا برای درخشش تحت فشارهای سنگین وجود دارد، گفت:
«ما قطعاً در وجود بوکایو، یکی از تاثیرگذارترین بازیکنانی را داریم که در چند سال گذشته در اختیار داشتهایم. او بازیکنی است که وقتی لحظات سرنوشتساز فرا میرسد، انتظار داریم با خلق آن لحظات جادویی، بازی را برای ما در بیاورد. ما به حضور او در تیم نیاز داشتیم و اکنون او را در اختیار داریم؛ امیدواریم بتوانیم به درستی از او استفاده کنیم.»
عملکرد در زمین، مهمتر از کلمات
در حالی که تنها پنج مسابقه تا پایان فصل باقی مانده، آرسنال و سیتی در حال حاضر در امتیازات و تفاضل گل با هم برابر هستند. آرتتا با کماهمیت دانستن جنگهای روانی پیش از بازی، از بازیکنانش خواست تا شایستگی خود برای قهرمانی را با نمایشهایشان در مستطیل سبز ثابت کنند. سرمربی آرسنال ضمن درخواست از شاگردانش برای نادیده گرفتن حواشی بیرونی و تمرکز کامل بر ماموریت پیشرو در ورزشگاه امارات، افزود:
«بحث بر سر حرف زدن یا احساسات نیست. فردا زمانی است که باید از خط سفید زمین عبور کنید و کار را تمام کنید. در این لحظه، فقط تمام کردن کار اهمیت دارد؛ همین و بس. نباید زیاد درباره اینکه چه باید کرد حرف زد. ما فضای لازم را برای رسیدن به هدف ایجاد میکنیم، اما در نهایت، این خودمان هستیم که باید در زمین آن را به سرانجام برسانیم.»
آزمون سخت اعصاب در امارات
آرسنال باید از برنامه بازیهای خود نهایت استفاده را ببرد؛ آنها پیش از بازگشت سیتی به لیگ (به دلیل حضور در جام حذفی)، دو بار به میدان خواهند رفت. پیروزی بر نیوکسل برای پایان دادن به روند ناامیدکننده چهار شکست در شش بازی اخیر و بهبود آمار ضعیف تاریخی آنها در ماه آوریل، امری ضروری است. توپچیها در تقابل با کلاغهایی که در ۱۱ بازی اخیر خود هشت بار شکست خوردهاند، باید نشان دهند که توانایی تحمل فشار فیزیکی و ذهنی لازم برای حفظ جایگاه خود در مسیر قهرمانی را دارند.