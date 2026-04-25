شوک بزرگ به وستبروم به دلیل تخلفات مالی
باشگاه وستبرومویچ آلبیون در رقابتهای چمپیونشیپ، به دلیل نقض قوانین سودآوری و پایداری مالی، با جریمه کسر دو امتیاز از سوی اتحادیه فوتبال انگلیس مواجه شد.
به گزارش ایلنا، اعمال این جریمه به این معناست که وضعیت آلبیون برای بقا دیگر قطعی نیست؛ در حالی که آنها پیش از این تصور میکردند با پیروزی میانهفته مقابل واتفورد، حضور خود در دسته دوم را تثبیت کردهاند. باگیها متهم شده بودند که در بازه سه ساله منتهی به فصل ۲۵-۲۰۲۴، از سقف ضرر ۳۹ میلیون پوندی فراتر رفتهاند؛ اتهاماتی که باشگاه همواره آنها را رد کرده بود. با این حال، طی یک جلسه استماع دو روزه، یک پنل مستقل بررسی مالی باشگاهها (CFRP) تشخیص داد که زیانهای آلبیون «از آستانه تعیین شده فراتر رفته» و حکم به کسر دو امتیاز داد.
با این وضعیت، آلبیون در رده بیستم جدول قرار میگیرد و در فاصله دو بازی تا پایان فصل، ۶ امتیاز با منطقه سقوط فاصله دارد؛ آنها حالا برای قطعی کردن بقای خود به یک امتیاز دیگر نیاز دارند. این تیم روز شنبه میزبان ایپسویچ تاون، مدعی صعود، خواهد بود و در روز پایانی فصل به مصاف شفیلد ونزدی میرود که سقوطش پیش از این قطعی شده است. وستبروم دو هفته فرصت دارد تا به این رای اعتراض کند و در صورت ثبت اعتراض، تصمیم نهایی ممکن است تا ۲۸ روز به طول بینجامد. اگرچه رخ دادن نتایجی که منجر به سقوط آلبیون شود بعید به نظر میرسد، اما مسیر استیناف این سناریوی ناخوشایند را ایجاد میکند که تکلیف تیمهای سقوطکننده پس از پایان مسابقات مشخص شود.
پس از انتشار اولین گزارشها در ۱۰ روز پیش مبنی بر احتمال تخلف مالی، باشگاه اعلام کرد که «به طور کامل» از قوانین سودآوری و پایداری (P&S) پیروی کرده است. در بیانیهای که روز جمعه منتشر شد، باشگاه همچنان بر این باور پافشاری کرد:
«باشگاه با یافتههای CFRP مخالف است و همچنان معتقد است که به طور کامل از قوانین سودآوری و پایداری پیروی کرده است. در این حکم، مبلغی که گفته میشود باشگاه از سقف مجاز فراتر رفته، ذکر نشده است. به وستبرومویچ آلبیون درباره میزان دقیق تخلف اطلاعی داده نشده، جز اینکه این رقم کمتر از ۲ میلیون پوند است. بنابراین، این کوچکترین تخلف ثبت شده در تاریخ قوانین P&S در سطح چمپیونشیپ و لیگ برتر است.»
آلبیون پس از شفیلد ونزدی و لسترسیتی (که هر دو سقوط کردهاند)، سومین تیم این فصل چمپیونشیپ است که با کسر امتیاز مواجه میشود. ونزدی به دلیل مسائل مدیریتی و تخلفات مالی ۱۸ امتیاز و لسترسیتی به دلیل نقض مقررات P&S شش امتیاز جریمه شده بودند. علیرغم جریمه آلبیون، آکسفورد همچنان گزینه اصلی برای سقوط است، چرا که آنها در رده بیست و دوم، ۶ امتیاز با منطقه امن فاصله دارند و باید هر دو بازی خود را ببرند و امیدوار باشند آلبیون یا چارلتون هر دو بازی خود را ببازند.
خشم باگیها و بررسی گزینههای استیناف
طبق قوانین مالی، باشگاههای چمپیونشیپ مجازند در یک دوره سه ساله حداکثر ۳۹ میلیون پوند زیان داشته باشند. آلبیون پس از اینکه در بازه ۲۴-۲۰۲۳ با افزایش زیان ۲۳.۴ میلیون پوندی روبرو شد، تحت نظارت دقیق قرار گرفت؛ این اولین سالی بود که آنها پس از سقوط از لیگ برتر در سال ۲۰۲۱، دیگر پرداختیهای حمایتی (parachute payments) را دریافت نمیکردند. اگرچه باشگاه از ژوئیه ۲۰۲۲ مجموعاً ۵۵.۶ میلیون پوند ضرر ثبت کرده، اما این رقم برای محاسبات قوانین مالی کمتر است، زیرا هزینههای مربوط به زیرساختها، آکادمی و تیم زنان از محاسبات معاف هستند.
اعتراض آلبیون دقیقاً بر سر همین معافیتها و به خصوص هزینههای مربوط به شریک خیریه خود، یعنی «بنیاد آلبیون» است؛ آنها معتقدند قوانین در حین بازی تغییر کردهاند. در بیانیه باشگاه آمده است:
«این پرونده پس از تغییر رویکرد واحد گزارشگری مالی (CFRU) در قبال هزینههای توسعه جامعه به جریان افتاد. در فصل ۲۴-۲۰۲۳، این واحد پذیرفته بود که باشگاه مجاز است کمکهای غیرنقدی شامل امکانات، زمان کارکنان و منابع اختصاص یافته به خیریه رسمی خود را در محاسبات لحاظ کند. اما اوایل امسال، آنها اعلام کردند که رویکرد خود را تغییر داده و این تغییر را به صورت گذشتهنگر در محاسبات باشگاه اعمال کردند. اگر این تغییر رویکرد رخ نمیداد، باشگاه هرگز قوانین را نقض نمیکرد.»
باشگاه اضافه کرد که در حال «بررسی گزینههای خود» برای ارائه درخواست استیناف احتمالی است.
خشم آلبیون در بیانیهاش آشکار است
زمانی که اولین گزارشها منتشر شد، مشخص بود که تخلف احتمالی بسیار جزئی است و این موضوع در جریمه اعلام شده نیز مشهود است. باشگاه هنوز دلایل مکتوب حکم را دریافت نکرده، اما میداند که تخلف ادعایی کمتر از ۲ میلیون پوند فراتر از سقف ۳۹ میلیونی است. چنین تخلفی معمولاً سه امتیاز جریمه دارد، اما اگر باشگاه نشان دهد که ضرر سالانه خود را نسبت به سال قبل کاهش داده، یک امتیاز به آن برگردانده میشود؛ کاری که باگیها انجام دادهاند.
لحن بیانیه باشگاه نشاندهنده خشم عمیق آنهاست. تا جایی که من میدانم، آنها صورتهای مالی سالانه خود را در ماه دسامبر ارائه کردند، اما بیش از سه ماه طول کشید تا متهم شوند؛ در حالی که تصمیم نهایی تنها ۲۴ ساعت پس از یک جلسه دو روزه صادر شد. برای مقایسه، لیگ برتر ۶۴ روز زمان صرف کرد تا به تصمیم اولیه درباره لسترسیتی برسد؛ تیمی که ۶ امتیاز از دست داد و فصل آینده در لیگ یک بازی خواهد کرد.
آلبیون حالا برای اطمینان از بقا به حداقل یک امتیاز نیاز دارد. اولین بازی آنها مقابل ایپسویچ رده دومی در ورزشگاه هاوتورنز خواهد بود؛ جایی که به دلیل زمان اعلام این حکم در آستانه مسابقه، جو بسیار ملتهبی پیشبینی میشود. پیام جیمز موریسون، سرمربی تیم، همواره این بوده که آنها پاسخشان را در زمین میدهند، اما با بیانیه تند باشگاه، این حماسه ممکن است تا آخرین روزهای یک فصل دراماتیک ادامه یابد.
منبع: بی بی سی