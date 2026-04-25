به گزارش ایلنا، سقوط از لیگ برتر دنیایی از عدم اطمینان را با خود به همراه می‌آورد؛ از مسائل مالی گرفته تا جدایی ستاره‌ها و احتمال عدم بازگشت سریع به سطح اول فوتبال. چمپیونشیپ به واقع هیولایی مهارنشدنی است. با این حال، و این یک «اما»ی بزرگ است، اگر در طول پنج بازی آینده بدترین اتفاق ممکن رخ دهد و این تیم شمال لندنی برای اولین بار در طول نزدیک به ۵۰ سال به دسته دوم انگلیس سقوط کند، هواداران باید به دنبال دلخوشی‌هایی باشند؛ دلایلی برای پذیرش زندگی در یک سطح جدید. با در نظر گرفتن این موضوع، در ادامه به پنج موردی می‌پردازیم که اگر اسپرز در این فصل موفق به بقا نشود، هواداران می‌توانند منتظر آن‌ها باشند.

خداحافظی با VAR

بسیار خب، این یکی کاملاً واضح است؛ در آنجا خبری از VAR نیست. شما می‌توانید در احساسات وحشیانه جشن گرفتن یک گل غرق شوید، بدون اینکه نگران باشید آیا این گل به دلیل اینکه لوکاس مورا در میانه راه سرنگون شده و توپ توسط مدافع حریف به عضله پشت بازوی او برخورد کرده، مردود می‌شود یا خیر.

به طور کلی، چمپیونشیپ حس بازگشت به دوران ساده‌تر فوتبال را دارد. این لیگ یکی از رقابتی‌ترین لیگ‌های جهان محسوب می‌شود؛ شما با سکوهای پر از تماشاگر تیم مهمان، بازی‌هایی که پیش‌بینی آن‌ها غیرممکن است، گل‌های بیشتر و هشت بازی لیگ اضافی برای لذت بردن روبرو هستید. چه چیزی در این میان دوست‌داشتنی نیست؟

تجربه سفرهای جدید

صحبت از سفرهای خارج از خانه شد؛ آیا از رفتن به منچستر و لیورپول برای دو بار در هر فصل خسته شده‌اید؟ چطور است به جای آن سری به لینکلن سیتی، تازه‌وارد چمپیونشیپ، بزنید. یک ورزشگاه متفاوت برای بازدید و یک شب‌نشینی جدید؛ ظاهراً آنجا مکان‌های تفریحی خوبی مثل «پاپ‌ورلد» دارد.

لینکلن یک شهر تاریخی با کلیساهای جامع است (تام هنکس هنگام فیلمبرداری رمز داوینچی آنجا اقامت داشت) و مسیری بسیار مناسب برای پیاده‌روی دارد؛ بنابراین اگر اهل موسیقی‌های نوستالژیک دهه ۹۰ نیستید، باز هم یک سفر روزانه خوب برایتان خواهد بود. از گذراندن آخر هفته در ولز لذت می‌برید؟ رکسام، سوانزی و کاردیف همگی می‌توانند در برنامه باشند.

همچنین بریستول دقیقاً در آن سوی پل سورن قرار دارد؛ بزرگترین شهر انگلیسی که تا به حال تیمی در لیگ برتر نداشته است. این فرصت خوبی برای عاشقان سفر است تا نقاط جدیدی را در لیست خود تیک بزنند.

تجدید رقابت‌های محلی

از سوی دیگر، اگر شما از آن دسته هواداران تاتنهام هستید که ترجیح می‌دهید در محدوده محلی بمانید، در حال حاضر چهار باشگاه از منطقه لندن در چمپیونشیپ حضور دارند. چارلتون، واتفورد، کیو‌پی‌آر و میلوال می‌توانند دربی‌های محلی در دسترس باشند؛ هرچند «شیرها» (میلوال) برای فصل آینده چشم به لیگ برتر دوخته‌اند.

اما استیونج را هم نادیده نگیرید که در حال حاضر در منطقه پلی‌آف لیگ یک دست و پا می‌زند. بخش زیادی از این شهر را هواداران تاتنهام و آرسنال تشکیل می‌دهند، بنابراین سفر از طریق بزرگراه A1 به ورزشگاه لمکس می‌تواند بسیار جذاب باشد.

ظهور یک «هادل» دیگر

سپس نوبت به فراوانی استعدادهای جوان تاتنهام می‌رسد؛ بسیاری از هواداران مشتاق هستند که به آن‌ها فرصت خوبی در چمپیونشیپ داده شود. باشگاه در حال حاضر چندین بازیکن ثابت زیر ۲۱ سال مانند آرچی گری، لوکاس برگوال، ماتیس تل و ویلسون اودوبرت را در اختیار دارد، در حالی که آنتونین کینسکی، دروازه‌بان تیم، به تازگی ۲۳ ساله شده است. اسپرز مطمئناً دوست دارد این مهره‌ها را حفظ کند.

در همین حال، ستاره آکادمی مایکی مور در این فصل به صورت قرضی در رنجرز درخشیده و لوکا ووشکوویچ، مدافع میانی نوجوان، در هامبورگ و بوندسلیگا یک پدیده بوده است. ویل لنکشر نیز در چمپیونشیپ گلزنی می‌کند.

هواداران همیشه می‌خواهند شکوفایی محصولات آکادمی محلی را ببینند. نفر بعدی در خط تولید «او یکی از خودمان است...» می‌تواند لوکا ویلیامز-بارنت بسیار ستایش شده باشد که اوایل این فصل اولین بازی خود را انجام داد؛ در حالی که مدافعانی چون جونای بایفیلد و جیمز روزول و هافبکی مثل کالوم اولوسی نیز به میدان رفته‌اند.

در واقع، پدر و عموی من هنوز از تماشای گلن هادل جوان در فصل ۷۸-۱۹۷۷ شگفت‌زده می‌شوند؛ یعنی آخرین فصلی که اسپرز در دسته دوم حضور داشت و آن‌ها به عنوان نوجوان به وایت هارت لین می‌رفتند. این بازی‌ساز در آن فصل ۲۰ ساله شد و با وجود حضور در سال سقوط اسپرز، ۱۲ گل او در لیگ و نمایش‌های باشکوهش الهام‌بخش صعود دوباره مادریدی‌های شمال لندن در اولین تلاش شد. شاید یک سال حضور در دسته دوم باعث شود یک «هادل جدید» واقعاً به بلوغ برسد؟

آغاز مسیری نوین؟

در کوتاه‌مدت، هواداران تاتنهام ممکن است فقط از لذت یک پیروزی در لیگ بهره‌مند شوند؛ چیزی که در سال ۲۰۲۶ دیده نشده است. فراتر از آن، شاید این اتفاق لحظه‌ای برای بازنگری و ساختن آینده باشد؟ اسپرز در سال ۱۹۷۸ در رتبه سوم قرار گرفت تا در اولین تلاش به سطح اول بازگردد و بلافاصله با برندگان جام جهانی یعنی ریکی ویلا و اوزی آردیلس قرارداد امضا کرد.

ظرف سه سال پس از صعود، این زوج آرژانتینی به تاتنهام کمک کردند تا در سال‌های ۱۹۸۱ و ۱۹۸۲ به قهرمانی‌های پیاپی در جام حذفی دست یابد و پس از آن باشگاه در سال ۱۹۸۴ جام یوفا را بالای سر برد. در واقع، آن اولین موفقیت در جام حذفی و گل مارپیچ ویلا از میان انبوهی از مدافعان بی‌چاره منچسترسیتی، آغاز دهه‌ای بود که در آن باشگاه به ۶ فینال رسید، ۵ بار در رتبه‌های چهار تیم برتر قرار گرفت و پذیرای ستاره‌هایی چون کریس وادل، پل گاسکوئین و گری لینکر بود. هواداران تاتنهام قطعاً تمایلی به سقوط ندارند، اما تاریخ نشان می‌دهد که اگر این اتفاق غیرقابل تصور به حقیقت بپیوندد، روشنایی در آن سوی مسیر وجود دارد.

منبع: بی بی سی

