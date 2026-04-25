مجازاتی سخت برای رئال: جشن قهرمانی یا تونل افتخار در الکلاسیکو؟
هیچ حد وسطی برای این نبرد وجود ندارد؛ مسابقهای که تمامی شواهد نشان میدهد در آستانه تبدیل شدن به یک تقابل تاریخی و سرنوشتساز در تقویم فوتبال است.
به گزارش ایلنا، غفلتهای مداوم رئال مادرید سرانجام سرنوشت این تیم را در رقابت برای قهرمانی لیگ رقم زد؛ نبردی که بازیکنان این تیم مدتها پیش باور خود را به پیروزی در آن از دست داده بودند. در ورزشگاه لاکارتوخا، شاگردان آربلوا تنها با یک مأموریت پا به زمین گذاشتند: جلوگیری از رقم خوردن نتیجهای که قهرمانی را در بدترین سناریوی ممکن به رقیب هدیه دهد؛ یعنی یا فرار از قطعی شدن قهرمانی رقیب دیرینه در جریان بازی... و یا چیزی که تقریباً به همان اندازه دردناک است: مجبور شدن به ایستادن در صف افتخار (تونل افتخار) برای آنها در الکلاسیکو. هیچ حد وسطی وجود نداشت، هرچقدر هم که باشگاه برای یافتن راه فرار تلاش کرد.
جشن قهرمانی یا صف افتخار؛ دوراهی تلخ مادریدیها
یک دور افتخار یا یک تونل افتخار؛ دو تصویر به یک اندازه ناخوشایند که به خوبی وضعیت کنونی هر دو تیم را به تصویر میکشند. در این میان، یک سوال گریزناپذیر مطرح میشود: در ذهن هواداران رئال مادرید، کدام یک دردناکتر خواهد بود؟ فوتبال اسپانیا که همواره به قوانین نانوشتهاش پایبند بوده، اکنون با وضعیتی بیسابقه روبروست: هرگز پیش از این اتفاق نیفتاده که یکی از دو غول فوتبال این کشور، قهرمانی خود را در لیگ در جریان یک الکلاسیکو قطعی کند.
تهدیدی که رنگ واقعیت گرفت
اما این رئالِ مادرید مدتی است که مسیر متفاوتی را در پیش گرفته؛ مسیری که آنها را از ثبات لازم برای جنگیدن جهت کسب عنوان قهرمانی دور کرده است. فاصله در حال حاضر به ۹ امتیاز رسیده و این خطر جدی وجود دارد که در صورت پیروزی بارسلونا مقابل ختافه، این شکاف به ۱۱ امتیاز افزایش یابد. هفته به هفته، لالیگا بیش از پیش به رنگ آبیواناری درمیآید، در حالی که امیدها برای بازگشت رئال مادرید نقش بر آب شده است. به نظر میرسد حتی لغزش احتمالی بارسا هم برای زنده نگه داشتن امیدهای مادرید کافی نباشد.
تیم در حالی که مجبور بود لغزش نکند، باز هم یک فرصت طلایی را از دست داد. دو امتیازی که در لاکارتوخا جا ماند، اهمیتی فراتر از ارزش واقعیشان داشتند؛ چرا که در سمت مقابل، بارسایِ فلیک با نگاهی متفاوت به تقویم بازیها مینگرد. مادرید فراموش کرد که فشار را بر رقیب ابدی خود حفظ کند.
محاسبات ریاضی برای یک فاجعه تاریخی
به این ترتیب، تقریباً ناخواسته، تمرکز از جنگ قهرمانی به سمت محاسبات لازم برای قطعی کردن آن تغییر میکند. پیروزی بارسلونا در این هفته، سناریوی متفاوتی را رقم میزند: رسیدن به الکلاسیکوی هفته سی و پنجم در حالی که آنها پیش از آن تاجگذاری کردهاند.
با تمام پیامدهایی که این موضوع دارد، سوال اصلی این است که آیا رئال مادرید نقشی را که باید در زمین نیوکمپ ایفا کند، خواهد پذیرفت یا خیر.
پیش از آن اما، مسائل زیادی میتواند حل شود. اگر شاگردان هانسی فلیک وظیفه خود را (مقابل اوساسونا) انجام دهند و رئال مادرید (مقابل اسپانیول) واکنشی نشان ندهد، هفته سی و چهارم عملاً تکلیف لیگ را روشن خواهد کرد. اگر هر دو تیم رقبای خود را پشت سر بگذارند، بارسا میتواند در خانه و مقابل دیدگان هوادارانش با شکست دادن رئال مادرید در الکلاسیکو، قهرمانی را قطعی کند.
فوتبال گویی مصمم است تاریخ را به سمت یک نقطه واحد هدایت کند و آنجا، الکلاسیکو در انتظار است؛ جشن قهرمانی یا تونل افتخار؟ انتخاب دیگری وجود ندارد.