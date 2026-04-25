نیکو آرماندو گونزالس جایگاه خود را در اتلتیکو تثبیت کرد
ستاره آرژانتینی پس از به ثمر رساندن دو گل در تقابل با الچه، برای قرار گرفتن در ترکیب اصلی مقابل آرسنال تلاش میکند.
به گزارش ایلنا، این یک پارادوکس است که پس از به ثمر رساندن دو گل به سبک مارادونا در الچه، جایی که نیکو «آرماندو» هر دو حرکت را از نیمه خودی شروع کرد و پس از عبور از موانع پیش رو توپ را به تور چسباند، انتظار میرود او در تقابل با اتلتیک بیلبائو روی نیمکت بنشیند.
این موضوع زمانی عجیبتر به نظر میرسد که بدانیم او برای تبدیل شدن به بازیکن دائمی اتلتیکو و فعال شدن بند خرید اجباری ۳۲ میلیون یورویی، باید در شش مسابقه باقیمانده لالیگا حداقل ۴۵ دقیقه بازی کند. با این حال، همه چیز به این حقیقت ختم میشود که این ستاره آرژانتینی جایگاه خود را به دست آورده است: در کوتاهمدت برای حضور در ترکیب اصلی مقابل آرسنال و در میانمدت برای تحت فشار قرار دادن متئو آلمانی جهت مذاکره با یوونتوس برای نگه داشتن او در جمع اتلتیکیها.
نمایشی فراتر از انتظار؛ کلید حضور در نیمهنهایی
نیکو با همان اقتداری که تنها چند ساعت پس از ورودش در هفته چهارم مقابل ویارئال گلزنی کرد و با همان تعهدی که باعث شده در تمامی ۳۶ مسابقهای که فراخوانده شده به میدان برود و به مهره کلیدی سیمئونه تبدیل شود، در ورزشگاه مارتینز والرو نشان داد که دقیقاً با همین رویکرد باید به استقبال نبردی همچون نیمهنهایی لیگ قهرمانان رفت.
نباید فراموش کرد که او پس از اخراج کاملاً غیرضروری آلمادا، بیش از یک ساعت تلاش خود را دوچندان کرد. این درخشش در کنار مصدومیت لوکمن و فشار کاری بالای جولیانو، درهای حضور در ترکیب اصلی مقابل آرسنال را به روی او باز کرده، اما همزمان درهای بازی برابر بیلبائو را میبندد تا او با طراوت کامل به نبرد اروپایی برسد.
اجبار به مذاکره با یوونتوس
این استراحت، به شکلی کنجکاویبرانگیز مانع از آن میشود که او طبق بندهای قرارداد فعلی به بازیکن دائمی اتلتیکو تبدیل شود، اما اهمیت او در نقشههای تاکتیکی سیمئونه را دوچندان نشان میدهد.
این وضعیت آلمانی را وادار میکند تا برای انتقال او با یوونتوس وارد مذاکره شود؛ جایی که اسپالتی با آغوش باز پذیرای او خواهد بود و باشگاه تورینی نیز با آگاهی از اینکه عملکرد درخشان نیکو نظر سایر غولهای اروپایی را جلب کرده، حاضر نیست به راحتی از رقم ۳۲ میلیون یورویی توافق شده کوتاه بیاید.