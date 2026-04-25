حمله پپ به فیفا / فوتبال برای همه هواداران است نه فقط پولدارها
پپ گواردیولا در واکنش به قیمتهای نجومی بلیت و حملونقل جام جهانی ۲۰۲۶، هشدار داد که فوتبال در حال فاصله گرفتن از هواداران واقعی است.
به گزارش ایلنا، پپ گواردیولا، سرمربی سرشناس دنیای فوتبال، در اظهارنظری صریح به انتقاد از هزینههای گزاف تورنمنتهای بزرگ پرداخت و دوران کنونی را با سالهای دور مقایسه کرد. او با یادآوری اتمسفر سالیان گذشته گفت: «قبلاً، خیلی سال پیش، جام جهانی یک جشن واقعی بود و مردم از فوتبال لذت میبردند. مردم از سراسر جهان و از قارههای دیگر میآمدند تا بازی تیم ملی کشورشان را تماشا کنند و همه چیز مقرونبهصرفهتر بود اما در زمانه ما همه چیز خیلی گران است. دلیل این افزایش قیمت را نمیدانم.»
سرمربی منچسترسیتی با تأکید بر اینکه هواداران ستون اصلی این ورزش هستند، از مقامات فدراسیون جهانی فوتبال خواست تا در سیاستهای مالی خود تجدیدنظر کنند.
گواردیولا در این خصوص اشاره کرد: «امیدوارم فیفا به این موضوع فکر میکند و چیزی را تغییر دهند. فوتبال برای هواداران است. البته باید به اسپانسرها و مسائل مالی دیگر هم فکر کنید چون در غیر این صورت درآمدی وجود نخواهد داشت اما اصلیترین چیز، هواداران هستند.»
این سخنان کنایهآمیز پپ در حالی مطرح میشود که شکاف عمیقی میان دیدگاه مربیان برجسته و مدیران ارشد فیفا به چشم میخورد. چندی پیش جیانی اینفانتینو، رئیس فیفا، در پاسخ به موج اعتراضات نسبت به قیمتهای سرسامآور جام جهانی پیشرو، با لحنی تدافعی اعلام کرده بود که این تورنمنت تنها منبع درآمد فعلی نهاد تحت مدیریت اوست.
حمایت ضمنی اینفانتینو از قیمتهای نجومی نشان میدهد که برخلاف خواسته گواردیولا، فیفا فعلاً قصد ندارد چرخدندههای این ماشین پولسازی را به نفع هواداران کمدرآمدتر کند. اکنون باید دید آیا فشار چهرههای تأثیرگذاری همچون پپ میتواند تغییری در این ساختار تجاری ایجاد کند یا خیر.