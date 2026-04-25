چرا این انتقال جنجالی هرگز رخ نخواهد داد

به گزارش ایلنا، سیلوا جایگاه خود را به عنوان یکی از برترین هافبک‌های تاریخ لیگ برتر تثبیت کرده است، اما احتمال عبور او از مرزهای فوتبالی شهر منچستر به طور قاطع منتفی به نظر می‌رسد. نیکی بات، هافبک پیشین منچستریونایتد معتقد است با وجود اینکه هر باشگاهی در رویای جذب این بازیکن ۳۱ ساله است، انتقال او به اولدترافورد جایی در محاسبات ندارد.

اگرچه سیلوا در تابستان پیش رو به عنوان بازیکن آزاد جدا خواهد شد، اما بات پافشاری می‌کند که وفاداری این ملی‌پوش پرتغالی به سیتی بسیار عمیق است. سیلوا تحت هدایت پپ گواردیولا تمامی جام‌های معتبر ممکن را فتح کرده و ستاره سابق کلاس ۹۲ بر این باور است که این بازی‌ساز هرگز با پیوستن به شیاطین سرخ، میراث خود در اتحاد را به خطر نمی‌اندازد.

احترام ویژه ستاره پرتغالی برای سیتی

بات در گفتگو با پدی پاور، ضمن تمجید فراوان از شخصیت و توانایی‌های سیلوا، قاطعانه اعلام کرد که چنین معامله‌ای هرگز به سرانجام نخواهد رسید. او هافبک سیتی را فوتبالیستی فوق‌العاده توصیف کرد که می‌تواند گزینه‌ای ایده‌آل برای هر تیمی باشد - به جز یونایتد.

او در این باره گفت: "او بازیکنی است که همه دوستش دارند. به نظر می‌رسد هم‌تیمی دوست‌داشتنی‌ای باشد که همه عاشقش هستند. او یک فوتبالیست فوق‌العاده و بی‌نظیر است. همچنین به نظر می‌رسد انسان بسیار خوبی هم باشد."

وی در ادامه افزود: "هر باشگاهی در دنیا خواهان حضور چنین فردی در لیست خود است، اما حضور او در منچستریونایتد هرگز اتفاق نخواهد افتاد. او بیش از آن برای منچسترسیتی احترام قائل است که چنین کاری انجام دهد. من حتی فکر نمی‌کنم او در سیستم بازی منچستریونایتد جای بگیرد. با وجود برونو در پست او، نمی‌توان هر دوی آن‌ها را همزمان در یک تیم بازی داد، این‌طور نیست؟"

فاش شدن فرصت‌سوزی یونایتد در جذب استونز

بحث درباره ستون‌های سیتی به جان استونز نیز کشیده شد و بات فاش کرد که یونایتد فرصت جذب این ملی‌پوش انگلیسی را به شکلی مشهور از دست داده است. مدت‌ها قبل از اینکه استونز به مهره کلیدی خط دفاعی گواردیولا تبدیل شود، شیاطین سرخ مذاکراتی را با این مدافع میانی برای انتقال به تئاتر رویاها انجام داده بودند.

او توضیح داد: "خیلی وقت پیش، زمانی که من آنجا کار می‌کردم، یونایتد شانس جذب جان را پیش از رفتنش به سیتی داشت. ما با او درباره پیوستن به باشگاه صحبت کردیم. او بازیکنی فوق‌العاده برای منچسترسیتی بوده است. وقتی در اوج بود و هر هفته بازی می‌کرد و به میانه زمین می‌آمد، یکی از بازیکنان محبوب من برای تماشا کردن بود. او فوتبالیست بسیار دلپذیری برای تماشا است."

بات همچنین اضافه کرد: "او تا حدی شبیه به ریو فردیناند است. در پیشروی به سمت میانه زمین از ریو بهتر بود، اما فکر می‌کنم ریو در کارهای دفاعی عملکرد بهتری داشت. اما عجب فوتبالیستی است؛ او دوران حرفه‌ای فوق‌العاده‌ای داشته و هر کجا برود، موفق خواهد شد."

بررسی گزینه‌ها توسط سیلوا در آستانه جدایی

آینده سیلوا همچنان یکی از سرفصل‌های اصلی در آستانه پنجره تابستانی است و چندین باشگاه تراز اول اروپایی وضعیت او را زیر نظر دارند. در حالی که به نظر می‌رسد یونایتد از دور رقابت خارج شده است، این هافبک مدت‌هاست که به انتقال به لالیگا لینک می‌شود و بارسلونا و رئال مادرید به طور مکرر به عنوان مقصدهای احتمالی او مطرح شده‌اند. برای شیاطین سرخ، تمرکز همچنان بر یافتن هافبکی است که به جای رقابت با برونو فرناندز، مکمل او باشد.

